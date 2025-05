Joaquín Huizzi Moya se subió a lo más alto del podio en dos pruebas

El año competitivo no había comenzado con los mejores resultados para Joaquín Huizzi Moya . El fondista entrerriano no logró las marcas que deseaba en el Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores que se llevó adelante a fines de marzo en Concepción del Uruguay.

En la siguiente prueba Puchy, como lo llama su círculo íntimo, exhibió su potencial. En este sentido se subió a lo más alto del podio en dos pruebas en la Copa Nacional de Clubes que se desarrolló el pasado fin de semana en la pista sintética del estadio Municipal “Jorge Newbery”, en Rosario.

Joaquín se adueñó de la carrera de 5.000 metros llenos al completar el recorrido en un tiempo d 16.18.70. Previamente, se había adjudicado la medalla dorada en los 10.000 metros al finalizar la prueba en 35.09.86.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@huizzimoya)

La felicidad por el éxito deportivo lo llevó a retornar a Federal, la ciudad que lo vio nacer y crecer. “Este año me mudé a Paraná para estudiar. Después del Nacional de Rosario vine unos días a mi pueblo. Hacía un montón que no estaba con mi familia. No los veía desde Febrero, cuando había sido el cumpleaños de mi abuelo”, contó el flamante fondista monarca juvenil, en diálogo con Ovación.

El aprendizaje de Joaquín Huizzi Moya

Puchy retrocedió en el tiempo para recordar su experiencia en su primera prueba en la temporada 2025. “El Nacional de Mayores es la prueba más importante. No fue bueno en base a resultados, pero especialmente porque no corrí como lo estaba esperando. De todos modos me ayudó un montón correr con atletas de elite para proyectar las siguientes competencias. Adquirí mayor tranquilidad y seguridad. Además sentí una emoción muy grande como hacía mucho no sucedía”, confesó.

Joaquín indicó que el nuevo estilo de vida lo lleva a realizar un periodo de adaptación en su carrera deportivo. “En el Nacional me costó muchísimo por el gran cambio que realicé mi vida. Fue difícil mudarme a Paraná. Vengo de Federal, donde se vive con mayor tranquilidad, a una ciudad grande. Además estoy sin la familia y tengo que cocinar, lavar, limpiar, estudiar. Al principio el cambio fue un poco abrumador, se complicó. Hoy estoy mucho mejor, más adaptado”, aclaró.

Luego añadió: “En la segunda competencia del año me coroné campeón provincial U23. Y al viajar a Rosario sabía que estaba para pelear podio. Poder cerrarlo con dos títulos me pone muy feliz porque mejoré lo realizado en 2024. Ahora seguiremos para continuar progresando en lo que resta del año”, señaló.

Rosario le cae bien

Huizzi Moya recordó que en Rosario ha cosechado grandes resultados a lo largo de su carrera deportiva. “En el Nacional de Clubes C20 estuvieron presentes grandes fondistas del país con los que vengo compitiendo. Además Rosario es una ciudad que siempre me gustó. En total competí tres veces y siempre me fue muy bien. Puedo decir que me siento un poco de local ahí. Además es muy linda la ciudad”, describió.

En octubre retornará a la Cuna de la Bandera Argentina para formar parte del Nacional C20. En esta prueba buscará la marca que le permita formar parte de la delegación nacional en las competencias internacionales. “El último objetivo para este año es representar al país”, se entusiasmó.

Un sueño llamado Selección Argentina

Alcanzar esta meta le demanda esfuerzos. El entrerriano, como gran atleta de alta competencia, tiene un itinerario exigente que demanda varios estímulos de entrenamientos semanales.

“Arrancó entre las 6 y 7 para realizar el primer turno por la costanera. Al regresar a casa comienzo a planificar el almuerzo porque a las 13 ingreso a cursar. Por la noche hago el segundo entrenamiento, pero previamente voy al gimnasio. Son aproximadamente entre 12 y 13 entrenamientos semanales que llevo adelante”, relató el atleta que es entrenado por el cordobés Darío Núñez y que cursa el profesorado de filosofía.

“El vínculo con las materias humanísticas viene de familia, pero además fueron las que más me gustaron en el secundario. Estaba entre cursar psicología y filosofía. Opté por esta última por la carga horaria, porqué es un poco más liviana y porqué a su vez me permite entrenar como quiero. De esa manera puedo llevar bien mi carrera deportiva y mi formación universitaria”, detalló Joaquín Huizzi Moya. El Gurí de Federal que dejó las comodidades que garantizan su hogar para trasladarse a una ciudad con un ritmo de vida más vertiginoso. En ese contexto, progresa en el atletismo.