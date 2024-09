Jannik Sinner impuso su jerarquía y ganó el US Open

Jannik Sinner no dejó dudas en la final.

El tenista italiano Jannik Sinner (número 1 del ránking de la ATP) jugó un partido casi perfecto para ganarle con autoridad y contundencia por 6-3, 6-4 y 7-5 al estadounidense Taylor Fritz (12º) y quedarse con el título en el US Open.

El primer set comenzó con un quiebre tempranero de Sinner, aunque Fritz demostró mucha personalidad para recuperarse e igualar el asunto en tres games por lado. Pero el estadounidense, que fue el primer local en una final del US Open desde 2006, no pudo mantener sus siguientes dos turnos de servicio. De esta manera, el italiano tomó ventaja y se llevó la primera manga con un cómodo 6-3. Una estadística clave en este parcial fue el servicio de Fritz, que solo metió el 38% de sus primeros saques (Sinner rondó el 60%) y cometió 12 errores no forzados.

En el segundo set se pudo ver una mejor versión de Fritz, que se mantuvo en partido hasta el 4-4. Pero en eld10° game, Sinner apretó el acelerador y consiguió el quiebre que le permitió imponerse por 6-4 y quedar aún más cerca del triunfo.

En el tercer set parecía que se venía la reacción de Fritz, que luego de estar contra las cuerdas en el sexto game, pudo recuperarse, le quebró el saque a su rival y llegó a ponerse 5-3 en ventaja demostrando un altísimo nivel. Fue en ese momento en el que Sinner sacó a relucir toda su jerarquía e hilvanó cuatro games consecutivos para llevarse el triunfo por 6-3, 6-4 y 7-5 luego de 2 horas y 15 minutos.

Segundo Grand Slam para Jannik Sinner

De esta manera, Sinner conquistó su segundo título de Grand Slam luego del conseguido en el Abierto de Australia a principio de año y el sexto en la temporada (también levantó el trofeo en Rotterdam, Miami, Halle y Cincinnati).

Fritz, por su parte, no pudo cortar con la sequía de los estadounidenses en el US Open. La última vez que un local se quedó con el título en el último Grand Slam de la temporada fue en 2003, cuando lo hizo Andy Roddick.

El californiano tampoco pudo convertirse en el primer no europeo en ganar un Major, logro que ostenta el argentino Juan Martín Del Potro desde el US Open 2009.