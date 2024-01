Jaminton Campaz vuelve a Gremio de Porto Alegre.

Jaminton Campaz vuelve a Gremio, luego de su cesión a Rosario Central

Sin embargo, según informó Gremio, pese a que se concretó la operación entre ambos clubes, finalmente fue el jugador quien no arregló su continuidad en el Canalla.

"El deportista y el club argentino no llegaron a un acuerdo sobre un nuevo contrato y, por tanto, Campaz regresa al Gremio, actual titular del vínculo federativo", informó.

También confirmaron que el colombiano será sometido a evaluaciones rutinarias y estará disponible para realizar trabajos de pretemporada a partir de este martes.

El oriundo de Ibagué, de 23 años, llegó a préstamo por un año, con una opción de compra por la mitad de su pase. Cuando finalizó su vínculo, el pasado 31 de diciembre, Rosario Central ejecutó la cláusula para adquirir la mitad de la ficha de quien fue una de las grandes figuras del fútbol argentino, a cambio de dos millones de dólares.

Pero las negociaciones comenzaron a dilatarse, cuando llegó el momento de sellar el acuerdo con el jugador.

Inicialmente, desde su propio entorno se aseguró que el futbolista reclamaba una deuda por parte de Gremio cercana a los 500 mil dólares y el colombiano consideraba que, de firmar su respectivo nuevo contrato con Central, no cobraría el dinero adeudado por el club brasileño.

Finalmente, tras no llegar a una resolución, y luego de su negativa a firmar con Central, la entidad brasileña anunció su vuelta. Además de mantener los derechos federativos, el 'Tricolor' aún es dueño del 40 por ciento de su pase. El 10 restante pertenece al jugador.

"No quiero ni hablar del tema Campaz. Ni idea cuando llega. No hablo ni intento, esas son cosas de los dirigentes. Si viene bien y si no será otro tipo de problema. No se puede esperar, tengo que dedicarme a los que tengo entrenando acá", había asegurado este domingo el entrenador Miguel Ángel Russo, en referencia al extremo que disputó 43 partidos en la campaña 2023 y convirtió 10 goles.

Por otro lado, Rosario Central anunció hoy que el delantero uruguayo Jhonatan Candia rescindió su vínculo con el club, luego de un semestre a préstamo en Audax Italiano de Chile.

Durante su etapa en el conjunto rosarino (2022-2023), el futbolista, de 28 años, disputó 22 partidos oficiales y anotó un gol.