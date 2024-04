“Venimos entrenando bien. Estamos intensificando la parte física junto al profesor Santiago Leiva. La parte de boxeo la estoy trabajando con el mismo equipo de siempre, junto a (Rodolfo) Chito Retamal y Rodrigo Peralta. En estas últimas tres semanas haremos trabajos de sparring para ultimar detalles. Espero llegar bien porqué enfrentaré a un rival muy duro. Estará muy buena la velada. Esperemos que la gente acompañe”, deseó Jairo, en diálogo con La Mañana de La Red.

Siguiendo en la misma línea, detalló aspectos sobre la puesta a punto para la velada del 17 de mayo: “Con Santi (Leiva) trabajamos lunes, miércoles y viernes, la parte de fuerza, de levantar kilos. Martes y jueves realizamos muchos ejercicios intermitente, que es lo más parecido a la sensación de ahogo de la pelea. Es muy duro y la verdad es que le venimos metiendo bien”, aseveró.

Dentro de la planificación hay otros aspectos que potencias al deportistas. El Espartano no deja nada librado al azar. “Siempre pido recomendaciones en la parte nutricional porque es muy importante dentro del esquema del entrenamiento. Además tengo amigos quiroprácticos que me dan una mano. Otros que se especializan en tratamiento del dolor. Todo esto ayuda para estar lo más óptimo posible”, valoró.

Jairo Suárez analizó a La Bestia

El Espartano enfrentará a un pugilista con un amplio recorrido en el ámbito rentado. “Es un boxeador que tiene muchísima experiencia. Ha peleado por el cetro argentino. Será un rival muy duro. Aparte físicamente tenemos características similares porqué es alto y grande como yo. Creo que será una linda pelea”, reiteró.

Jairo adelantó que realizó un estudio de su contrincante. “He visto un par de peleas y es un boxeador que va al frente, que tira muchas manos, pero también trabaja de contra. Deberá tener mucho cuidado con esto porque puedo recibir un golpe sorpresivo. A veces uno está confiado y de repente el rival tira un bombazo”, advirtió.

Las característica de La Bestia Álvarez obligarán a Suárez a conservar un alto grado de concentración arriba del cuadrilátero. “Deberá estar con las luces encendidas a mil. La idea será no perder la concentración”, subrayó.

En toda velada la organización promete rápido desenlace. ¿Habrá promesas de nocaut en el Palma Juniors?: “Ojalá que sí, pero para el otro lado”, aspiró Jairo. “Estamos trabajando para eso. Hace mucho que no me siento tan focalizado. Este año lo tomo como eso. Me puse un objetivo. Para lograrlo me junto con el equipo de trabajo para planificarlo para ver adonde llegamos. Uno tiene el nocaut como objetivo, pero hay que ir paso a paso. Y esta pelea, con esta clase de rivales, marca para ver como estamos”, añadió.

Lara Arener protagonizará el semifondo

La cartelera que se desarrollará en las instalaciones del club ubicado sobre calle Piedrabuena presenta otro atractivo: la presencia de Lara Arener. La paranaense defenderá el título provincial por primera vez en su ciudad natal. En esta ocasión enfrentará a Soledad Rodríguez, en el combate de semifondo de La Noche Espartana.

“Lara viene muy bien. Esta será una de las últimas peleas en el ámbito amateur. Además defenderá su título. Ella es una de las promesas del boxeo local. Su presencia tiene un condimento extra porqué defenderá su corona provincial por primera vez en Paraná ya que anteriormente lo hizo en otras localidades de Entre Ríos. En este punto será un atractivo interesante porqué a la gente le gusta cómo pelea, porque es una chica que va al frente y es muy técnica”, relató Suárez.

Cuando fue consultado si Arener está preparada para dar el salto del amateurismo al campo rentado, opinó: “Como promotor ya quiero que suba al profesionalismo. Seguramente en la próxima velada que organizaremos se producirá su bautismo como profesional”, adelantó.

El otro rol del Espartano.

Suárez es protagonista de la velada. A su vez cumple, desde hace varios años, el rol de organizador de eventos de esta naturaleza. “Me encanta el papel de promotor”, confesó Jairo. “Me gusta el tema del armado de la cartelera, de buscar las peleas, de preocuparme por el deportista. Como hice deporte toda mi vida me gusta ver que el deportista esté lo más cómodo posible. En boxeo algunas cosas son muy precarias. El hecho de poder brindarle una mínima atención al boxeador, como agua, comida, que en otros deportes es común, en este como que te cambia, cuando debería ser normal”.

Jairo recordó la variedad de pugilistas que representan en la actualidad al pugilismo en Paraná. “Hay varios boxeadores profesionales peleando como Wenceslao (Mansilla), Franco Catena, Lara que se irá sumando también, Panchito Solá que peleó hace un par de semanas en el Club Paracao. Hay muy buenos boxeadores. Y a la gente le gusta que haya buenos exponentes del boxeo profesionales en la ciudad”, concluyó.

Precios populares en el Club Palma Juniors

La organización de la Noche Espartana que se celebrará el 17 de mayo en el Club Palma Juniors tasó las localidades a precios populares. La entrada anticipada tendrá un valor de 3.500 pesos. En puerta el costo se elevará a 4.000 pesos. “Decidimos poner un precio moderado para incentivar a la gente y venga a alentarnos. No sólo a Lara y a mi, sino también a los chicos amateurs que serán quienes en el futuro pelearán por la televisión”, indicó Suárez.