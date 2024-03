Jairo Suárez cumplió con su deuda pendiente y festejó

La definición llegó en el cuarto round, luego de desgastar a su rival con un golpeo constante y rematarlo con un fuerte gancho de izquierda a la zona hepática, golpe que mandó a la lona a Roldán, quien no pudo recuperarse tras la cuenta de 10 del árbitro Eduardo Schneider.

JAIRO KO.mp4 El nocaut de Jairo Suárez a Gonzalo Roldán

Tras su compromiso, UNO habló con Suárez, quien no ocultó su alegría por poder definir rápido la contienda.

—El nocaut era algo que anhelabas y finalmente se te dio. Imagino tu felicidad…

—Era algo para lo que venía trabajando desde hace un buen tiempo. Con mi preparador físico Santiago Leiva y los técnicos Rodrigo Peralta y Chito Retamal venimos realizando un muy buen laburo y finalmente se me dio en esta pelea.

—¿Cuánto te eleva la confianza el hecho de terminar la pelea antes del límite?

—Me suma un montón. Veía que golpeaba a mis rivales y no les hacía el daño que imaginaba que podía hacerles, lo cual me generaba dudas de cuán fuerte era mi pegada. Más teniendo en cuenta la operación en una de mis manos que tuve en 2023, lo cual me hacía pensar si había quedado bien más allá de lo que me decían los médicos. Me ayuda mucho a mi confianza.

—Sobre el ring se te vio mejor, peleando más en la media y larga distancia, en la que tus golpes tenían mejor recorrido. ¿Eso ayudó a que se dé el nocaut?

—Considero que sí. Fue algo que venimos trabajando desde hace tiempo con todo el equipo. Hablando con Franco Catena, con quien trabajamos en la sesiones de sparring, hacíamos referencia a cómo duelen los golpes cuando tienen recorrido. Eso me quedó grabado en la mente y, sumado al trabajo, fue lo que intenté realizar sobre el ring. Por suerte pude plasmarlo en el ring, más allá que siempre hay cuestiones a corregir. Sólo queda seguir trabajando.

—¿Cuál es el análisis que haces de la pelea?

—Subí muy tranquilo. Creo que la experiencia te va dando esa serenidad de no desesperarse y querer arrancarle la cabeza al rival, sino trabajar la pelea y utilizar mucho el jab. Debo seguir puliendo esto. Sé que haciendo esas cosas los resultados van a llegar solos. Creo que será difícil definir rápido mis peleas, sino que debo trabajarlos a mis rivales y, si se da, el nocaut puede llegar en los últimos rounds. Ir demoliendo de a poco. Para eso tengo que estar bien físicamente y llegar con energía a los últimos rounds para aprovechar la merma física de ellos. A esta edad tengo que saber balancear mis entrenamientos para llegar de la mejor manera física y técnica.

—¿Y cómo te sentís para una pelea larga?

—Bien, muy bien. Vengo trabajando desde hace un buen tiempo para pelear a seis rounds y en los guanteos llego muy bien. Sé que una pelea no es lo mismo, pero te da un indicio de como te sentís. El calor y la humedad se hicieron sentir, por lo que estaba muy pesado para pelear. Sin embargo me sentí bien porque llegué en el momento justo a la pelea de acuerdo a la preparación que tuve.

—¿Cuáles son tus próximos objetivos?

—Realizar varias peleas más este año. Cuatro, cinco o seis creo que estaría bien. A partir de ahí analizar cómo me va. Si los resultados son positivos me gustaría tener la posibilidad de pelear por algún título, sea el Argentino o el Sudamericano. Para eso debo mejorar pelea tras pelea y estar siempre bien preparado para el momento que me llamen.

—No hay muchos Pesados. ¿Eso te puede favorecer a que la chance de pelear por un título llegue antes?

—Yo creo que hay varios boxeadores en la categoría, pero no todos tienen mucho rodaje. A mí me gusta realizar la mayor cantidad de peleas posibles porque si paso mucho tiempo sin subirme al ring pierdo confianza. Quizá otros chicos prefieren no pelear tan seguido. Considero que hay que estar con los pies sobre la tierra y hacer las cosas bien, sabiendo que es la única forma de que me llegue esta chance. Me gusta planificar bien mi preparación para saber dónde estoy parado, tratando de evolucionar en cada presentación que tenga.

Por el título mundial

La concordiense Yanina Lescano combatirá por el título mundial Ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Su compromiso será el sábado 27 de abril, en la ciudad inglesa de Leeds. Allí La Panterita se enfrentará con la invicta brasilera Beatriz Ferreira, quien está dando sus primeros pasos como profesional tras una destacada carrera aficionada, en la que logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.