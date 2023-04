Jairo Suárez pisará el mítico Luna Park.

No será una pelea más. En su corta carrera como profesional (tres peleas, las tres ganadas por puntos) Jairo Suárez tendrá la gran oportunidad de mostrarse en el mítico Luna Park, el escenario por excelencia del boxeo argentino.

Ahora, a esta prestigiosa lista, se suma El Espartano que se dará el gusto de pisar la lona del Luna ante Jonathan Vergara en peso Pesado.

La cita será el sábado 13 de mayo y ese día, más allá de lo que venga después, no se borrará jamas del púgil de Paraná.

“Pelear en el Luna es un sueño. Es la meta de todo boxeador. En mi caso, cuando yo arranqué jamás se me pasó por la cabeza más allá que siempre es un sueño que da vuelta, poder pelear en semejante lugar que es histórico para todo el boxeo. Yo siempre hago la comparación es como ir a jugar a Boca o a River, un partido ahí es lo mejor que te puede llegar a pasar como deportista. Es una de las cosas más lindas”, dijo y no salió de su asombro: “Me sorprendió la verdad. Esta será mi cuarta pelea como profesional y es raro. Ya me había llamado para el festival de Maravilla Martínez, pero debido a una lesión en la mano se complicó bastante. Ahora de hecho tengo que esperar estas cinco semanas para que se termine de cicatrizar la fractura de la mano, que si bien es chica molesta para pegar”.

El rival será Jonathan Vergara con quién Jairo Suárez peleó y bastante. “Con Chiquito Vergara hemos peleado como nueve veces. El anda muy bien y es un mimado de la promotora de Rivero. Las tres peleas que tiene las tiene ganadas por nocaut así que estará bueno y la verdad que me motiva que sea un peleador y un noqueador”.

“Estoy entrenando y vengo haciéndolo. Ahora debo buscar el preparador físico y meterle esta semana doble y triple turno. Le vamos a meter a fondo para poder llegar de la mejor manera. Hasta que no se termine de cerrar la fractura, le vamos a meter mucho a la parte física”, contó respecto de lo que será su preparación para semejante cita.

Ganar y si no se puede dejar una buena imagen. Por ahí va la meta del paranaense ya que los ojos estarán posados en él esa noche y en todos los púgiles que sean parte de la velada. “Los objetivos para el Luna son difíciles, la verdad no lo se, pero considero que hacer una buena pelea es lo primordial. La promotora que que organiza es buena y seguro habrá peleas por títulos. La verdad tenemos que hacer un buen papel y luego cumplir con las expectativas personales de hacer una buena pelea y lógicamente ganar o ganar es lo que uno siempre piensa. Ganar y dejar un a buena imagen para lo que es mi carrera y ver si nos siguen invitando para seguir creciendo como boxeador profesional”.