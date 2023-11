Jairo Suárez analizó su quinta victoria como profesional

En la zona de vestuarios, los pugilistas recién terminaban de cambiarse mientras recibían el saludos de familiares y amigos.

Todavía con el sudor sobre su rostro, El Espartano habló con UNO y analizó su victoria.

Contó: “Le pegué mucho pero siento que no estoy dañando con mis golpes. Conecté varias manos y me descuidé un segundo en el final del primer round, cuando me llegó con ese golpe boleado. Después, le pegué varias manos, a la cabeza y al cuerpo, y le lastimé la nariz. Siento que fui un justo ganador, pero también sé que todavía me faltan por corregir varias cosas”.

Embed View this post on Instagram A post shared by Santiago Leiva (@prof.santileiva)

Su rival dispuso de un juego mental, hablándole durante el combate y desafiándolo a cruzarse. De todos modos, el exintegrante del equipo de rugby del Club Atlético Estudiantes aseguró que eso no lo desconcentró: “Estuve con la cabeza fría para no entrar en ese juego que él proponía de hablarme. Por el contrario, traté de escucharlos a Chito (Retamal) y Rodri (Peralta), mis entrenadores, con quienes estoy trabajando bien y siento que de a poco voy mejorando algunas cosas. Mi objetivo era tratar de pensar bien los golpes y los movimientos que hacía sobre el ring. Si bien estuve cerca de nublarme y volver a caer en los errores que me hacen retroceder 10 pasos, pude serenarme”.

A la hora de realizar una autocrítica, Suárez siempre se mostró muy sincero y abierto a las críticas. Esta oportunidad no fue la excepción y reconoció que, pese a trabajarlo constantemente durante los entrenamientos, no puede aprovechar el largo alcance de sus brazos para poder pelear en la media y larga distancia.

“Me cuesta encontrar mi distancia. En la sesiones de guanteo lo hago, pero en las peleas no puedo replicarlo. Sé que es algo que tengo que mejorar para poder aprovechar mi altura y alcance de brazos. Pero bueno, para mejorar hay que seguir trabajando duro”, sostuvo.

Por último, Jairo se mostró feliz por el acompañamiento del público en la entidad Albiverde: “Estoy muy contento porque la gente acompañó en buen número. Quiero agradecerle a la gente del Club de Pescadores y de Ministerio por su predisposición. Me pone contento que la gente venga, ya que me motivan a realizar más veladas y, para 2024, tengo pensado organizar un festival con todos los combates profesionales”.