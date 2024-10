Iván Gullo: "En Rosario voy a buscar el primer puesto nacional"

“Recuerdo que el torneo finalizó un lunes y yo para el miércoles estaba entrenando con la mente en el próximo argentino que se va a disputar en Rosario. Quiero salir campeón, esa es la idea principal. Estoy puliendo detalles para que esos errores, por más que sean mínimos, no aparezcan nuevamente”, dejó en claro el paranaense.

“El fisicoculturismo es trabajar el día a día. Todos los días entrenamos tres o cuatro horas. No tenés sábados, domingos ni feriados. Ahora, por ejemplo, estoy con 14 comidas diarias haciendo volumen. Es un sacrificio terrible”, contó Iván con respecto a su rutina para llegar de la mejor manera a cada competencia.

Por cierto, Gullo hace apenas dos años que comenzó a competir y codearse con los mejores. Sin embargo, su relación y el amor por el gimnasio comenzó desde muy temprana edad. Incluso antes de llegar a la adolescencia. Así lo contó: “Entreno hace más de 15 años. Para ser exactos, a los 13 ya entrenaba en la casa de mi mamá. Tenía una barra colgada y unas mancuernas con caños y los tarros de pintura. Arranqué así hasta terminar el secundario. Ahí me anoté a un gimnasio pero yo ya tenía la experiencia previa de haber entrenado en casa. Siempre entrené y comí bien. Es fundamental”.

“A medida que fue pasando el tiempo busqué escalar en esta pasión, por eso es que hace dos años me animé a probarme en un torneo nacional. Primera vez que me subía a la tarima y recuerdo que conseguí un segundo puesto. Fue en Rosario. Ahí me di cuenta de mi conexión con el deporte y del nivel que tenía yo. En este deporte siempre querés un pasito más”, agregó Gullo.

Iván Gullo en su visita a UNO

Iván Gullo 1.jpg Iván Gullo aspira a ser campeón nacional UNOER/ Alan Barbosa

Para poder competir, Iván tuvo que adaptar su vida. Sus comidas, el trabajo, la forma de alimentarse, la disciplina, entre otras cosas. Dejar cosas de lado por el fisicoculturismo también es algo a lo que Gullo se adaptó. Sin embargo, se siente feliz por el apoyo de sus amistades: “Mis amigos nunca tuvieron problemas y se adaptaron a mi rutina con las comidas. Si ellos comen asado, yo me llevo mi vianda. Siempre destaco que el apoyo en este deporte es incondicional. El atleta nunca llega solo al escenario. Hay cosas que son impagables, que te vean, que te aplaudan o que te den un abrazo cuando más lo necesitas. El afecto sincero es importante”.

Por otra parte, hizo referencia a dos cuestiones fundamentales: las 14 comidas diarias y la etapa de perdida de volumen previa a la competencia nacional. “La etapa de comida tiene que tener una dieta alta en carbohidratos y proteínas. En las 14 comidas incluyo desde un sánguche de atún con pan integral, tortillas de avena con huevos, frutas (bananas y manzanas), arroz con carne roja y pollo con verduras salteadas a la noche. Todo proporcionado y a medida para no pasarme con nada. Son varias comidas que las repito durante el día. No hay tanta variabilidad pero si muchas proteínas incluidas. A veces, para poder cumplir con todas, suelo poner alarma a las cuatro de la mañana para comenzar la rutina diaria”, dijo, en primera instancia.

“Las últimas cuatro semanas previas al torneo son las más difíciles. Empezás a padecer hambre, cansancio, con las ojeras por el piso y la cara chupada. El atleta busca que se pegue la piel al músculo, ahí está la calidad. La idea es llegar seco, que se note bien la vascularidad, los cortes y la profundidad”, agregó al respecto de la perdida de volumen.

“El deporte no me genera ingresos económicos. Es invertir, invertir e invertir. Todo se trata de plata y yo no cuento con sponsors que me acompañen. Justamente, estoy en busca de un apoyo para que la competencia sea más facil de costear”, cerró el deportista de 33 años y dejó su instragram: ivanlazarogullo