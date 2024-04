Inter le ganó a Empoli y dio otro paso hacia el título en Italia

Inter, conducido por Simone Inaghi, se adelantó a los seis minutos: una jugada que pareció que no iba a llegar a nada acabó, como de costumbre, en el arco gracias al talento individual que atesora el equipo de Milán en todas las partes del campo.

E poi dicono che a Pasquetta non c'è un bel clima Powered by @NiloxOfficial #ForzaInter #InterEmpoli pic.twitter.com/V7JVaQZgzY

La combinación, como en los últimos partidos, fue entre defensas. Con el denominador común entre todas de Alessandro Bastoni como asistente, fue Dimarco el que se vistió de Lautaro para definir por todo lo alto, con una media volea desde fuera del área ante su exequipo.

La maquinaria interista estaba en marcha y el Empoli no pudo frenarla. Consiguió que no marcara, ciertamente beneficiado por la fortuna en las numerosas ocasiones que tuvo que defender y que Nicolo Barella, el galo Marcus Thuram o el turco Hakan Calhanoglu mandaron al limbo.

Pero no es el Inter un equipo que deje de intentarlo o que se deje llevar por el ritmo cansino de los minutos finales. Es un combinado que no perdona, que siempre está alerta y que no falla cuando tiene oportunidad.

Por eso, cuando Empoli quiso reaccionar, Inter cerró el duelo con una jugada clásica. Pase en profundidad a Denzel Dumfries por el perfil derecho y pase atrás para el delantero, que en este caso fue un Alexis de nuevo bien colocado para sumar su segundo tanto liguero.

Se mantiene invicto Inter en los últimos 24 partidos de Serie A, una competición en la que solo ha perdido un duelo y empatado cuatro. Solo 14 goles encajados y 73 marcados.

En San Siro se respira ambiente de campeón de manera merecida. El Scudetto es solo cuestión de tiempo. Le faltan 11 puntos, ya que le saca 14 a Milan, su inmediato perseguidor, cuando quedan ocho fechas en juego.

Empoli, por su parte, se mantiene en puestos de descenso, decimoctavo con 25 unidades.