Inter Academias: ganó Litoral con presencia entrerriana

Litoral tuvo que batallar ante un duro conjunto de Buenos Aires. Tras un primer tiempo bastante parejo, en el cual terminaron igualados (12-12), la visita pudo prevalecer y se quedó con el triunfo.

Inter Academias Rugby UER 2.jpg En la segunda fecha del Inter Academias, Litoral se medirá con Centro. Prensa URR

Los tries de Litoral los apoyaron Juan Bautista Taleti Serra, try penal, Gino Dicapua, Mateo Fauda y Maximiliano Fiscella; a su vez, Pedro González Fresnada y Gino Dicapua sumaron una conversión cada uno. Los puntos de Buenos Aires los marcaron Gerónimo Groenenberg y Segundo Galán (un try cada uno), y Santino Di Lucca aportó una conversión.

La Academia Litoral formó con: Federico Rodríguez (Duendes), Ramiro Rubio (Atlético del Rosario) e Ignacio Orsetti (Jockey Club); Tiziano Ramos (Duendes) e Ignacio Gallo (Jockey Club R); Mariano Kremer (Atlético del Rosario), Fabrizio Marsilli (Logaritmo) y Juan Sopo (Gimnasia y Esgrima de Rosario); Juan Iovell (Jockey R) y Pedro González Fresneda (Universitario de Rosario); Juan Taleti Serra (Old Resian), Lucas Scaerpello (Jockey R); Mateo Fauda (CRAI de Santa Fe) y Gino Dicapua (Duendes).

Luego ingresaron Agustín Reding (Paraná Rowing Club), Matías Masetti (Jockey R), Agustín Arnau (Atlético del Rosario), Ignacio Parodi (CRAI de Santa Fe), Santiago Mendicino (Santa Fe Rugby Club), Gonzalo Clemenz (CRAR de Rafaela), Cipriano Cislaghi (Paraná Rowing Club) y Justo Zorzet (Estudiantes de Paraná).

La segunda fecha del torneo Inter Academias 2023 será el 19 abril, y los dos encuentros de la jornada serán: Centro-Litoral y NOA-Oeste (Buenos Aires tendrá fecha libre).