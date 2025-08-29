Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Con polémica y reclamos al árbitro, Instituto e Independiente empataron sin goles en Alta Córdoba por la fecha 7 del Torneo Clausura.

29 de agosto 2025 · 23:26hs
Instituto e Independiente no se sacaron ventajas en Alta Córdoba e igualaron sin goles en un partido cargado de polémica y reclamos. La Gloria tuvo las más claras, mientras que el Rojo protestó varias decisiones arbitrales. El empate dejó a ambos con sabor amargo en la séptima fecha del Torneo Clausura.

El primer tiempo fue parejo, con ambos equipos alternando el dominio del encuentro. Luego de algunos reclamos al árbitro de parte del elenco visitante por algunas decisiones, la Gloria tuvo una clara ocasión para marcar en los pies del uruguayo Matías Fonseca, quien definió por arriba de Rodrigo Rey. Cuando la pelota se encaminaba indefectiblemente a traspasar la línea, Federico Vera se lanzó para rechazarla justo a tiempo. La acción fue invalidada por posición adelantada.

El Rojo protestó dos jugadas puntuales a Lobo Medina. Una de ellas fue una fuerte infracción de Juan Franco sobre Facundo Zabala. El referí solo le mostró la tarjeta amarilla al paraguayo cuando le correspondía una sanción más severa. La siguiente acción se produjo con una falta del ya amonestado Francis Mac Allister sobre Walter Mazzantti que podría haberle costado la expulsión.

Sobre los 27 minutos, Instituto estuvo cerca de anotar el primer gol de la noche, pero Fonseca -esta vez habilitado- no pudo definir ante la salida de Rey, que tapó el remate con su cuerpo.

A los 38 minutos, el chileno Felipe Loyola debió abandonar el campo de juego a raíz de un dolor en su clavícula derecha. Con gestos de dolor, el mediocampista le tuvo que dejar su lugar a su compatriota Pablo Galdames.

Independiente Instituto
La primera ocasión del complemento fue favorable para la Gloria. Juan Manuel Romero culminó, con un remate que se fue por arriba del travesaño, una buena jugada colectiva que lo tuvo a Gastón Lodico en el eje como armador. La respuesta del Rojo llegó poco tiempo después y por duplicado. Gabriel Ávalos llegó por el segundo palo tras un centro de Luciano Cabral, pero cuando definió se encontró con la humanidad de Manuel Roffo. De inmediato, Facundo Zabala se hizo cargo del rebote, aunque su remate se fue pegado al palo.

Cerca de la media hora de juego de la segunda etapa, Romero probó desde media distancia y exigió una respuesta de Rey. Luego, Mazzantti tuvo en sus pies la apertura del marcador para la visita, pero definió al cuerpo de Roffo.

A menos de diez minutos del final, Jonás Acevedo llegó al corazón del área y, tras un centro punzante de Jeremías Lázaro, desperdició una clara chance al mandar la pelota por arriba del travesaño.

En la última jugada del partido, Rey tomó la pelota fuera del área cuando Acevedo se iba mano a mano al gol y Lobo Medina sancionó tiro libre para Instituto, al tiempo que amonestó al arquero de Independiente. Con el tiempo cumplido, el árbitro decidió dar por finalizado el encuentro, que culminó sin goles en Alta Córdoba.

Independiente Instituto polémica Clausura
