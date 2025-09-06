Uno Entre Rios | Ovación | Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia eliminó a Tigre en Rosario

En cancha de Newell's, la Lepra se impuso por 3 a 1 en un partido caliente. En semifinales Independiente Rivadavia jugará con el vencedor de River y Racing.

6 de septiembre 2025 · 00:03hs
Independiente Rivadavia quiere ganar su primer título.

Independiente Rivadavia quiere ganar su primer título.

Independiente Rivadavia se convirtió en cancha de Newell's en semifinalista de la Copa Argentina 2025 al vencer por 3 a 1 a Tigre en un encuentro de emotividad creciente. Así, se enfrentará por un lugar en la definición con el vencedor entre River y Racing.

Los goles de una Lepra, que lo tuvo a Sebastián Villa como figura, fueron obra de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio, mientras que ramirense Jabes Saralegui había puesto el empate parcial para el Matador, que terminó con nueve por las rojas a Felipe Zenobio y Joaquín Laso en un tramo final que se fue caldeando.

El conjunto mendocino jugará por primera vez esta instancia y sueña con consagrarse en el certamen.

