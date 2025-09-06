Independiente Rivadavia eliminó a Tigre en Rosario En cancha de Newell's, la Lepra se impuso por 3 a 1 en un partido caliente. En semifinales Independiente Rivadavia jugará con el vencedor de River y Racing. 6 de septiembre 2025 · 00:03hs

Independiente Rivadavia quiere ganar su primer título.

Independiente Rivadavia se convirtió en cancha de Newell's en semifinalista de la Copa Argentina 2025 al vencer por 3 a 1 a Tigre en un encuentro de emotividad creciente. Así, se enfrentará por un lugar en la definición con el vencedor entre River y Racing.

Los goles de una Lepra, que lo tuvo a Sebastián Villa como figura, fueron obra de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio, mientras que ramirense Jabes Saralegui había puesto el empate parcial para el Matador, que terminó con nueve por las rojas a Felipe Zenobio y Joaquín Laso en un tramo final que se fue caldeando.

El conjunto mendocino jugará por primera vez esta instancia y sueña con consagrarse en el certamen.