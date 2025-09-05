Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

La comunidad educativa de Lucas González, departamento Nogoyá, levantó la voz en relación al edificio escolar que hoy se encuentra inhabitable.

La comunidad educativa de Lucas González, departamento Nogoyá, volvió a levantar la voz por la situación crítica que atraviesa la Escuela Nina Nº 4 “Provincia de Corrientes”, un edificio histórico con más de 130 años de vida que hoy se encuentra inhabitable. Desde diciembre del año pasado, cuando se desplomó parte del techo de una galería, alumnos y docentes se ven obligados a trasladarse todos los días entre diferentes instituciones de la ciudad para poder sostener la continuidad pedagógica.

Lucas González 2

Este viernes, familias, docentes, ex alumnos y vecinos se reunieron en un abrazo simbólico frente al edificio de la institución. El objetivo fue visibilizar la falta de avances en las obras que, según lo anunciado por autoridades provinciales en abril, iban a comenzar en agosto del corriente año. Hasta el momento, nada se ha concretado y la incertidumbre de todos es total.

La escuela “Provincia de Corrientes”, orgullo de generaciones de familias locales, cumple 133 años el próximo 11 de septiembre, pero lejos de celebraciones, la comunidad reclama por un derecho básico: estudiar y enseñar en condiciones dignas.

Un deterioro progresivo

El derrumbe de diciembre fue el punto límite de un deterioro que se arrastra desde hace casi una década. En 2016 comenzaron las primeras goteras en la escuela, en 2019 se sumaron filtraciones y caída de revoques, en 2022 se desplomó parte de la mampostería y finalmente en 2024 colapsó el techo.

abrazo simbólico en Lucas González

Gentileza: Irupé Segovia

“De haber ocurrido durante una jornada de clases, estaríamos hablando de una tragedia”, señalaron los docentes durante el abrazo solidario.

Por estos momentos, los estudiantes deben recorrer distintos puntos de la ciudad para completar su jornada: comparten aulas con el jardín, cursan en el Instituto de Comercio y finalizan actividades en la Escuela René Favaloro. Cada traslado implica caminar bajo la lluvia o el frío, cargando útiles y hasta los termos con el desayuno.

La palabra de la directora

En diálogo con la periodista Irupé Segovia, de Lucas González, la directora de la institución, Ana Lange, explicó con crudeza la situación.

Sobre los anuncios oficiales, aclaró: “La realidad es que en abril se dijo que en agosto comenzaban las obras, pero nunca hubo licitación ni información oficial. Lo único concreto es que, gracias a esta movida que hicimos como comunidad, conseguimos un número de expediente. Antes, la escuela ni siquiera tenía eso”.

Lucas González 3

Lange también recordó que en 2023 circuló la versión de que existía un proyecto para refaccionar la institución, pero que nunca llegó ninguna confirmación: “Apareció en algunos diarios, pero a nosotros nunca nos informaron nada. No sabemos si ese dinero realmente existía o si era solo un proyecto estimativo. Lo cierto es que hoy no hay ninguna certeza”.

Traslados que desgastan

El día a día de la comunidad escolar es un esfuerzo colectivo. Los docentes no solo enseñan, también acompañan a los chicos en los traslados que tienen que hacer para poder compartir junto a ellos horas cátedras de aprendizajes.

“A la mañana el traslado lo hacen las familias, y al mediodía lo hacemos docentes, auxiliares y directivos. Solo contamos con personal municipal que corta algunas calles para garantizar la seguridad, pero el resto lo asumimos nosotros”, relató Lange a la periodista local.

abrazo simbólico en Lucas González

Gentileza: Irupé Segovia

La directora reconoció que la situación afecta la calidad educativa: “No contar con todo el material didáctico limita la enseñanza. A veces surge una duda en clase y no podemos resolverla en el momento porque falta lo necesario. A pesar de todo, tratamos de conservar la calidad educativa lo mejor posible”.

Además, señaló que los costos de mantener la actividad recaen en la comunidad: “Compartir aulas con otras instituciones implica gastos extras: desde arreglar una cerradura hasta reponer lámparas. Eso sale de la cooperadora escolar, porque no recibimos apoyo provincial en ese sentido”.

Silencio provincial

La directora destacó la colaboración del municipio de Lucas González, pero lamentó la falta de respuestas del gobierno provincial y del Consejo General de Educación (CGE): “Las autoridades municipales hacen todo lo que está a su alcance, estamos muy agradecidos. Pero la respuesta definitiva tiene que llegar desde el Ejecutivo y el CGE, y eso todavía no pasó”.

Mientras tanto, la única alternativa es seguir dependiendo del préstamo de aulas y de la solidaridad de otras instituciones.

“Es desgastante, pero no tenemos otra opción. Si no hay una decisión política, tendremos que continuar así, siempre a la espera de que alguien nos dé una respuesta”, concluyó Lange.

Lucas González 1

Un símbolo de identidad

La Escuela 4 no es solo un edificio: es parte de la identidad de Lucas González. Por sus aulas pasaron generaciones enteras, y ayer la comunidad se movilizó para que esa historia continúe en condiciones dignas. “El reclamo no es solo por ladrillos y techos, sino por el derecho de los gurises a aprender y de los docentes a trabajar seguros”, remarcaron las familias durante el abrazo simbólico.

A medida que se acerca un nuevo aniversario de la institución, la esperanza sigue puesta en que el gobierno provincial de algunas señales concretas.