Independiente Rivadavia le ganó un partidazo a Argentinos Juniors

En la continuidad de la fecha 7 del torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia cortó la sequía en Mendoza al derrotar este sábado por 2-1 a Argentinos Juniors. En un muy buen partido, con muchas situaciones en los arcos, los goles llegaron en el arranque: Fabrizio Sartori abrió el marcador a los cinco minutos, lo igualó a los 10 Hernán López Muñoz y, a los 17, Matías Fernández marcó el tanto que le terminaría dando la victoria a la Lepra, que en el complemento aguantó con 10 tras la expulsión de Leonard Costa y tuvo como figura al arquero Ezequiel Centurión.