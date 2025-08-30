Uno Entre Rios | Ovación | Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia le ganó un partidazo a Argentinos Juniors

Con tantos de Sartori y Fernández, Independiente Rivadavia se impuso por 2-1 al Bicho, que lo había empatado por López Muñoz. Fue expulsado Costa.

30 de agosto 2025 · 19:02hs
Con los goles de Sartori y Fernández

Con los goles de Sartori y Fernández, Independiente Rivadavia le ganó el Bicho.

En la continuidad de la fecha 7 del torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia cortó la sequía en Mendoza al derrotar este sábado por 2-1 a Argentinos Juniors. En un muy buen partido, con muchas situaciones en los arcos, los goles llegaron en el arranque: Fabrizio Sartori abrió el marcador a los cinco minutos, lo igualó a los 10 Hernán López Muñoz y, a los 17, Matías Fernández marcó el tanto que le terminaría dando la victoria a la Lepra, que en el complemento aguantó con 10 tras la expulsión de Leonard Costa y tuvo como figura al arquero Ezequiel Centurión.

