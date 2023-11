El enfrentamiento final ante San Martín fue un auténtico desafío pero las chicas de Independiente demostraron su excelente juego y seguridad. Después de liderar 3 a 1 en el marcador, las mendocinas igualaron y tuvieron oportunidades de tomar la delantera. Sin embargo, la férrea defensa de las entrerrianas se mantuvo firme. A falta de tres minutos para el final llegó el gol de Emilia Carrivale, que le dio un campeonato histórico a la institución y a la provincia Panzaverde.

En relación a este hito para el deporte en Entre Ríos, UNO dialogó con Mariano Bohl, director técnico de Independiente de Gualeguaychú.

“Yo, particularmente, me enteré en la final de que teníamos la chance de ser el único equipo de Entre Ríos en conseguir un título en esta categoría”, dijo. A su vez, agregó: “Somos conscientes del crecimiento que ha tenido el hockey entrerriano. El club Neuquén, por ejemplo, llegó a dos finales. Rowing en categoría juvenil quedó en cuarto puesto, Recreativo en quinto puesto. Solo por mencionar algunos resultados y destacar ese crecimiento”.

Independiente de gualeguaychú.jpg Independiente de Gualeguaychú hizo historia en San Juan.

“El objetivo nunca fue salir campeones”, aseguró Bohl.

“Entiendo que en categorías formativas es un error plantear este tipo de objetivos porque hay un montón de variables que no se pueden controlar. Para nosotros el objetivo fue tratar de ser competitivos. En ese sentido no ser menos que los demás equipos, no cerrarnos en el fondo, jugarles de igual a igual”, destacó.

“Entiendo que la formación de las chicas no debe ser solamente deportiva, sino aspirar a una formación íntegra. Tratando de transmitir valores, hábitos saludables como un descanso adecuado, una nutrición equilibrada, entre otras cosas”, dijo, con respecto al trabajo con dicha franja etaria.

En relación al campeonato en San Juan y el título que se trajeron a Entre Ríos, Mariano dejó en claro que sus palabras para sus dirigidas eran las de disfrutar el proceso. “El título es un empuje más al deporte en toda la provincia. El hockey de Entre Ríos sigue creciendo. Ojalá esto sirva para seguir desarrollando el deporte”.

“El deporte en la provincia ha tenido un desarrollo importante en los últimos años gracias a la política de la Unión Entrerriana de Patín de hacer un hockey más Federal. Esto se vio plasmado en la capacitación de árbitros y entrenadores”, agregó Mariano.

“Ahora, con el título en mano, el gran objetivo es seguir visibilizando el deporte y sumar chicos/as a la disciplina”, afirmó Bohl.

A su vez, el DT de la categoría cadete femenino de Independiente hizo hincapié en las cosas a mejorar. “En la ciudad de Gualeguaychú, por ejemplo, tenemos peores estructuras en relación a Paraná y menor calidad en la competencia pero se está gestionando una nueva pista central. Invito a los chicos a practicar la disciplina y también a que haya mayor perfeccionamiento de los profesores. Que todo esto resulte en un mejor nivel competitivo”, cerró el entrevistado.