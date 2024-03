Independiente goleó a Laferrere y pasó en la Copa Argentina

Independiente de Avellaneda cumplió con el examen que tuvo en su estreno por la Copa Argentina y sacó el pasaje a los 16avos de final del certamen nacional. En el Estadio Ciudad de Lanús, goleó 3-0 este viernes por la tarde a Deportivo Laferrere con los tantos de Alex Luna, Federico Mancuello y Jhonny Quiñónez, los últimos dos de penal. El encuentro, que estuvo marcado por las fallas arbitrales de Hernán Mastrángelo ignorando una serie de penales a favor del Rojo especialmente en la primera etapa, se rompió con el gol del ex Atlético Rafaela a los 41 minutos del primer tiempo con un remate desde la puerta del área que venció al arquero Carlos Morel.

El elenco de Avellaneda ya está en 16avos de final de la Copa Argentina y deberá esperar al ganador de Deportivo Maipú de Mendoza (Primera B Nacional) y Juventud Unida Universitario de San Luis (Federal A) para conocer a su contrincante en esa etapa. Hay que tener en cuenta que los de Tevez quedaron eliminados en octavos de final en la pasada edición tras caer por penales ante Estudiantes de La Plata.

Lo que viene para Independiente

Sin embargo, Independiente ahora tiene toda su mirada puesta en las últimas tres fechas de la Copa de la Liga. Marcha sexto en la Zona A con 18 puntos, detrás de River Plate (21), Argentinos Juniors (21), Vélez (21), Talleres de Córdoba (19) y Barracas Central (19). Por delante su grilla marca encuentros contra Atlético Tucumán en Avellaneda (domingo 31 de marzo a las 18.30), frente a Banfield de visitante (viernes 5 de abril desde las 21) y frente a la T en el Estadio Libertadores de América.

Otro que pasó en la Copa Argentina

Newell's derrotó 2-0 a Midland por el duelo correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina, en el Estadio Brigadier Estanislao López. Al conjunto de Rosario no le sobró nada y eliminó al equipo que milita en la Primera B para avanzar a la siguiente ronda. A continuación, el resumen, los goles y mejores jugadas del partido.

En un primer tiempo que arrancó con todo, un ataque prometedor de Brian Aguirre para Newell's por la banda izquierda culminó en una mano de Emiliano Mayola, jugador de Midland, y Luis Lobo Medina decretó penal para el conjunto rosarino a los 7'. Un minuto después, Éver Banega fue el encargado de ejecutar el tiro desde los doce pasos y la abrió hacia su derecha, aunque las piernas y un claro adelantamiento de Mauro Leguiza evitó el grito de gol para el ex jugador de la Selección Argentina.

A los 23', una buena salida de Lucas Hoyos buscando a Francisco González pudo abrir el marcador de no ser por Leguiza que salió a achicar muy arriba. Las situaciones de peligro siguieron del lado leproso y diez minutos más tarde, Aguirre recibió cerca del área, enganchó y probó al arco, aunque el balón se fue apenas cerca del palo izquierdo de Leguiza.

En la segunda parte, Mauricio Larriera movió el banco a los 10' e ingresó Esteban Fernández, quien iba a ser la llave del partido para los leprosos, por Guillermo May. Sólo cinco minutos demoró en hacer efecto el cambio del DT de la Lepra debido a una gran jugada personal de Juan Ramírez por la izquierda con centro atrás incluido, habilitó a Fernández, que metió el pie, y marcó el 1-0. El Funebrero no tuvo reacción ni respuesta y los ataques rosarinos no cesaron. Una recuperación generó el contraataque y un centro de Misael Jaime que conectó de cabeza Fernández para su doblete y el 2-0 final. Newell's avanzó a los 16avos y allí se medirá con Deportivo Riestra, que viene de eliminar a Comunicaciones.