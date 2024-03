Iñaki Arrías, listo para ir por más en el TC Pista Pick Up

El sábado, Iñaki tendrá dos entrenamientos libres y clasificación y el domingo se disputa la final.

Embed TC Pick Up - TC Pista Pick Up



#GPCamionesYBuses

2º Fecha

23 y 24 de marzo.

La Plata, Buenos Aires. pic.twitter.com/td0o5rZ2eN — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) March 19, 2024

"Será mi segunda carrera dentro de la categoría y dentro de una unidad con techo. Estoy feliz de seguir siendo parte y de correr con pilotos de altísimo nivel. Estamos trabajando mucho, haciendo todo a pulmón con toda la gente que me está dando una mano. También me estoy preparando en la parte física y mental para que mi rendimiento sea el óptimo dentro del auto", indicó el piloto paranaense en diálogo con UNO.

"Hay que saber hacer las cosas bien, estamos mejorando a poco y tengo muchas ganas de correr. No tengo muchas vueltas, no hemos podido probar en la camioneta y por eso estoy ansioso. Hemos usado mucho el simulador para poder recordar todos los giros posibles del trazado. El equipo hizo un gran trabajo en la máquina y espero que podamos estar bien arriba en La Plata para darla una alegría a toda la gente que me sigue y a las empresas que me apoyan", agregó.

En la primera fecha, Ignacio Faín (Ford) se quedó con la victoria, escoltado por Sebastián Salse (Ford) y Marcos Castro (Toyota). En la temporada anterior, primera en su historial, el piloto de Chacabuco, Elio Craparo se consagró como el primer campeón de la categoría.