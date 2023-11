Homenaje para Emiliano Martínez en Inglaterra

Antes del inicio del partido, el Dibu ingresó junto a su hijo Santi y ofreció el premio Lev Yashin a los hinchas en el estadio Villa Park, que ganó en la última gala del Balón de Oro. Mientras era ovacionado, se desplegó una bandera en una de las cabeceras con la leyenda The Best in the World (El Mejor del Mundo).