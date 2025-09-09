Hockey social: 30 delegaciones de todo el país llegarán a Concepción del Uruguay

Clubes de hockey social de todo el país visitarán Concepción del Uruguay. Estará presente el DT de Las Leonas con actividades libres y gratuitas.

Concepción del Uruguay será sede de un gran encuentro nacional de hockey social , con la participación de 30 delegaciones de todo el país. Desde este viernes, la ciudad recibirá la Cuarta Superliga de Clubes, en una propuesta que combina integración, deporte y también formación ya que estará presente el entrenador de Las Leonas, Fernando Ferrara.

Por estos días, Concepción del Uruguay ratifica su condición de ciudad deportiva, especialmente desde la perspectiva del desarrollo y la integración, con la organización de la final de la fase provincial de los juegos deportivos adaptados y desde el próximo viernes como sede de la Cuarta Superliga de Clubes del Hockey Social.

¿Quién lucirá la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi?

Treinta delegaciones de todo el país participarán de la cita que tendrá por escenarios las canchas de hockey de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, organizadora del encuentro, y del Club Regatas Uruguay que cede su cancha para que puedan ser utilizadas en forma simultánea, estimándose un importante acompañamiento de familiares y público en general.

En este caso, el encuentro adquiere aún mayor brillo porque contará con la presencia del actual entrenador de Las Leonas, Fernando Ferrara, que impartirá una charla el día viernes, en el auditorio Illia, y brindará una clínica, el sábado, en la cancha municipal.

El hockey –especialmente entre mujeres- es una disciplina que ha crecido exponencialmente a partir de la popularidad que le concediera el seleccionado femenino, que no está exclusivamente ligada al éxito deportivo, sino a la pasión y seriedad puesta en el trabajo.

Un encuentro del hockey social significa reunir a muchos chicos y chicas que lo practican en lugares sin adecuada infraestructura y otros que lo juegan en canchas de superficie sintética, con el propósito de fomentar una experiencia que fortalece a todos.

hockey social 3.jpg Las instalaciones del Capibá Rugby Club le abrieron sus puertas al Torneo Nacional de Hockey Social. UNOER/ Diego Arias

Participantes y programación

La numerosa participación de clubes determina una programación muy intensa por iniciarse desde temprano. Tanto en la cancha de Regatas Uruguay como en la del municipio, el primer partido está previsto para las 8.45 del viernes.

El torneo incluye a las categorías primera (damas y caballeros) y damas sub-15, con la intervención de diez equipos por categoría, representantes de treinta delegaciones, que llegarán desde Mendoza, Buenos Aires, Tucumán, Corrientes, Misiones, San Luis y Entre Ríos.

Los clubes inscriptos para el certamen son los siguientes: Gacelas H. C. (Mendoza), Las Brujitas (La Matanza), Patria Hockey (Tucumán), Baires Flick (Buenos Aires), Polideportivo San Carlos (Moreno), San Patricio (San Antonio de Areco), Círculo H. C. (Goya), Los Halcones (Mendoza), ALS Flores Hockey (Buenos Aires), Tricolor Hockey (Villaguay), El Dorado Hockey (Misiones), Los Tronquitos (Moreno), Noroeste Hóckey (Buenos Aires), Panteras (Concordia), Club Unión (La Cruz), Naytuel Hockey (Dolores), Suipacha H. C. (Buenos Aires), El Norte (San Luis), Escuela Municipal de Villa Manero y Ñapindá de Colón.

El DT de las Leonas

Como se adelantara, el actual técnico de Las Leonas, Fernando Ferrara estará durante el fin de semana en Concepción del Uruguay.

El entrenador, que tiene la responsabilidad de conducir a la prestigiosa selección argentina de hockey, llega para brindar una conferencia en el marco de las denominadas “Capacitaciones Deportivas”, organizadas por la Municipalidad, con el propósito de formar a los actores del deporte, como entrenadores, preparadores físicos y deportistas.

El viernes ofrecerá una charla, a partir de las 19, en el salón auditorio “Arturo U. Illia”, en tanto el sábado estará a cargo de una clínica práctica que habrá de desarrollarse en la cancha municipal de hockey, a partir de las 10.30.

Ambas actividades son gratuitas, no requiriéndose inscripción previa.