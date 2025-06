Hazaña en Dublín: Los Pumas vencieron a los Lions en un duelo inolvidable.

El encuentro tuvo todos los ingredientes de un gran espectáculo: intensidad, cambios en el marcador, tries brillantes y un cierre dramático. Argentina construyó su victoria en base a una gran primera parte, en la que se fue al descanso con una ventaja de 21-10, luego de un contraataque magistral finalizado por Tomás Albornoz.

Los Pumas lograron un triunfo inolvidable ante los Lions en Irlanda

Los Pumas comenzaron con el pie derecho, dominando la posesión y los line-outs, y golpeando primero con un penal y un try de Ignacio Mendy. A pesar de que los Lions respondieron con fuerza, el equipo dirigido por el staff argentino se mantuvo enfocado y efectivo. Albornoz, figura del partido, aportó puntos clave con su precisión a los palos.

El complemento trajo dificultades. La amonestación de Mayco Vivas y dos tries consecutivos de los Lions pusieron el marcador 24-21 a favor de los locales, lo que parecía encaminar el partido hacia una remontada británica. Sin embargo, Los Pumas no se rindieron. Un line-out bien ejecutado y un rastrón de Matías Moroni le permitió a Santiago Cordero apoyar un try crucial. Albornoz, otra vez certero, convirtió desde una posición exigente y selló el 28-24 que sería definitivo.

Los últimos minutos fueron de enorme tensión. Los Lions empujaron con todo, pero la defensa argentina resistió con orden y determinación, incluso aprovechando una ventaja por penal que sirvió como cobertura estratégica en los instantes finales.

Con este resultado, Los Pumas no solo logran una victoria de enorme peso simbólico, sino que también demuestran que están preparados para competir de igual a igual con las potencias del hemisferio norte. Ganarle a los British & Irish Lions, y hacerlo en su casa, es un hito que refleja el gran momento que vive el rugby argentino.