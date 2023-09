“La verdad es que estoy muy contento con la oportunidad que me dio Villa San Martín. Por ahí era un año complicado para mí porque pasaba de ser Sub 23 a ficha mayor. La competencia es otra, las fichas son otras. La verdad que contento con la oportunidad que tengo. De un club como Villa San Martín tengo las mejores referencias”, manifestó el jugador que viene de vestir la camiseta de GEPU de San Luis.

HANS FEDER PONCE VILLA SAN MARTÍN.jpg Hans Feder Ponce: "Volver a entrenar en Quique fue hermoso"

El escolta de 24 años lleva nueve temporadas como profesional y eso lo convierte en un jugador con experiencia a pesar de su corta edad. “Tuve suerte de debutar de chico, de tener minutos de chico. Ya vengo hace un par de temporadas jugando. Creo que esta va a ser la novena. Ya llevo un par de años y la verdad que me gusta mucho. Y sigo como el primer día que empecé con las mismas ganas”, comentó el jugador que debutara con la camiseta de San Isidro de San Francisco a los 16 años.

HANS EN LA SELFIE

Para Hans en los últimos años mantenerse competitivo requiere de una serie de cuidados para competir en el alto rendimiento. “Creo que para mantenerse tenés que ir sumando hábitos que obtenés en el día a día, entrenando, preparándote. Este año me tocó estar tres meses de receso, que no me había pasado nunca. Tuve un receso muy largo y fue algo distinto. Pero bueno, también me sirvió para descansar la cabeza, disfrutar y entrenar ahí en mi club. Fue hermoso volver a entrenar ahí en Quique después de tantos años y con un amigo, Lucio al que le mando saludos de paso, que me ayudó a entrenar. Así que nada, con eso, preparando la cabeza y tratando de mantener los mismos hábitos que tenés mientras competís”, explicó el jugador que en la Selección de Entre Ríos jugó desde los 13 hasta los 19 años.

Fue subcampeón en el Argentino U13 y tercero en el U19. En ambos torneos fue el goleador del equipo.Feder Ponce llegó al Decano de Paraná a los 8 años y se convirtió en su segunda casa. Con Quique salió campeón nacional de clubes en la categoría U13 con una camada excepcional. Ese paso lo marcó para siempre. “Fue hermoso. Yo de chico me pasaba las mañanas ahí, tirando y jugando con todos mis amigos. Y bueno, poder volver a vivir eso me trajo un montón de recuerdos. Ver a la misma gente que estaba en el club desde que soy chico, la verdad que me gustó mucho y me hizo acordar a cómo empecé en todo esto”, recordó el jugador que vistiera la camiseta de Sionista en lo que fue su primer paso luego de la formación en el Decano.

El perimetral sugirió a los chicos que la única manera de llegar a ser jugador de básquet es “entrenando”, pero destacó que lo más importante para los chicos es “disfrutar” del club. “Yo le digo a los chicos que disfruten, que entrenen, que la única forma de llegar es entrenando. Pero sobre todo les digo que disfruten, que es hermoso. Más allá de si uno llega a ser profesional o no, pase lo que pase en el futuro. Los recuerdos que vos tenés en el club de chico, no te los saca nadie y siempre lo recordás con mucha alegría. Así que disfruten el proceso y si quieren jugar, que entrenen día a día”. manifestó el jugador que debutó en la Liga Nacional con la camiseta de Oberá.

El PLUS. Para todos los equipos y jugadores que integran la Liga Argentina, la llegada de Atenas le da otro brillo. El equipo cordobés descendió la temporada pasada en lo que fue un hecho histórico y ahora buscará refundarse y se perfila como uno de los grandes candidatos. Para Hans será “una temporada especial” por la presencia del conjuntos más ganador de la Liga Nacional. “Más allá de la situación económica del país que influye en la Liga y en la temporada, va a estar Atenas. Va a ser una temporada especial. Y en cuanto a lo deportivo la verdad que Atenas se armó muy bien, creo que va a ser el rival a vencer, el rival más duro. Pero bueno, tengo muy buenas expectativas, creo que tenemos un buen equipo. Tenemos fichas jóvenes, creo que podemos llegar a pelear. Así que bueno, vamos a tratar de poner al club en lo más alto”, confió el jugador que nació en Salamanca el 5 de junio y en 2000 se radicó en Paraná de donde es su familia materna.