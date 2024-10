Gustavo Costas fue lapidario tras la derrota de Racing

“Fuimos un desastre. ¿Qué conclusiones vamos a sacar? No podemos jugar así", dijo Gustavo Costas luego de que la Academia cayera ante Banfield.

El entrenador de Racing Club, Gustavo Costas , afirmó que su equipo fue “un desastre” en la derrota 2-1 ante Banfield por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol: “Fuimos un desastre. ¿Qué conclusiones vamos a sacar? No podemos jugar así. Es lo único que puedo decir, porque estoy muy caliente. El partido en sí fue malo", dijo.

“Fallamos en la intensidad. Si no podemos jugar con intensidad, somos un equipo que nos gana cualquiera. Lo demostramos el otro día, en muchos partidos. Está bien que bueno, hoy fueron otros jugadores pero igual, nosotros trabajamos de la misma manera todos. Trabajamos igual, igual. Nosotros hacemos el mismo trabajo para los titulares y para los suplentes. La intensidad nunca la negociamos. Hoy en el fútbol argentino si no corres, si no sos intenso, es muy difícil, te complica cualquiera” agregó Costas.