Gustavo Costas: "Racing le puede competir a River y Boca".

"Estaba muy confiado para el partido"

Racing logró un golpe de efecto el sábado pasado cuando se adueñó del clásico de Avellaneda, con el triunfo 1-0 ante Independiente en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

"Son esos días que no querés que se terminen. Quería quedarme en el vestuario de Independiente todo el día. Este partido lo empezamos a ganar el día que perdimos con Godoy Cruz y la gente empezó a cantar como si fuésemos ganando. Después el banderazo. Los chicos fueron al clásico muy confiados", apuntó el DT de Racing.

Costas tiene un vínculo muy estrecho con La Academia, el club donde se formó como jugador (incluso fue mascota del histórico equipo de Juan José Pizzutti) y afronta su tercer ciclo como entrenador.

"Pensé que nunca iba a volver acá y que no iba a ser tanto el cariño de la gente porque las generaciones pasan y los más chicos que no te vieron jugar ni te conocen. A veces los más jóvenes me abrazan llorando, eso me conmueve. Son cosas que a uno lo van metiendo cada vez más. Este es el desafío más grande y más lindo de mi carrera", indicó el ex seleccionador de Bolivia.