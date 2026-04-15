Guillermo Hoyos asumió en Inter Miami y dejó una resonante frase sobre Messi: "La amistad no se negocia"

El argentino fue presentado como reemplazante de Mascherano y destacó su relación con Leo, a quien conoce desde las Inferiores del Barcelona.

Guillermo Hoyos fue presentado como nuevo entrenador de Inter Miami y, en su primera conferencia, puso el foco en su relación con Lionel Messi. El DT argentino, que reemplaza a Javier Mascherano, habló de su vínculo con el capitán y dejó en claro que dirigirlo es “una bendición”, aunque también una enorme responsabilidad.

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Hoyos, que conoce a Messi desde las categorías formativas del Barcelona, no esquivó el tema central y explicó cómo maneja ese lazo personal dentro del vestuario. “La amistad no se negocia”, aseguró, aunque enseguida marcó los límites: “Eso no significa que todos los días podamos estar encima de él. Hay que respetar la privacidad y ser prudentes”. En la misma línea, describió lo que significa contar con el rosarino: “ Estar con el mejor jugador de la historia es algo extraordinario. Estoy muy agradecido”.

Más allá del vínculo afectivo, el entrenador dejó una definición futbolera que marca su postura: “Tener al mejor jugador de la historia exige salir a ganar en todas las canchas. Es una forma de vivir, más que de jugar”. Un mensaje claro sobre la ambición que pretende imprimirle a un equipo que ya cuenta con figuras de peso.

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En cuanto a la salida de Mascherano, Hoyos evitó la polémica y optó por el reconocimiento. “Son decisiones personales. Masche dio muchísimo, nos dejó un título y un gran respeto por su trabajo”, expresó, valorando el ciclo anterior antes de enfocarse en su propio proyecto.

Sobre su idea de juego, el flamante DT remarcó que no habrá borrón y cuenta nueva: “Nadie arranca de cero. Hay una historia que respetar”. A partir de ahí, planteó los ejes de su ciclo: intensidad, posesión y crecimiento colectivo. “Es un plantel maravilloso. Vamos a tratar de potenciar lo que ya existe”, explicó, con una clara influencia del estilo Barcelona que marcó su formación.

Por último, dejó una frase que resume su visión del club: “Hoy Inter Miami está entre los mejores equipos del mundo”. Con Messi como bandera y una relación que combina cercanía y respeto, Hoyos inicia un nuevo ciclo con una exigencia tan clara como inevitable: ganar.

Guillermo Hoyos asumió en Inter Miami