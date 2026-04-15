El sóftbol convoca voluntarios en Paraná rumbo a los Juegos Odesur 2026

El programa oficial de voluntariado es para el certamen, que se disputará del 12 al 26 de septiembre y en la que Paraná será subsede con el sóftbol.

El estadio Nafaldo Cargnel será la subsede para el sóftbol en los Juegos.

Con la mirada puesta en uno de los eventos deportivos más importantes del continente, el sóftbol comenzó a movilizar su estructura en la ciudad de Paraná en busca de voluntarios que quieran ser parte de la organización de los Juegos Odesur 2026. La convocatoria se enmarca dentro del programa oficial de voluntariado del certamen, que se disputará del 12 al 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe, con sedes principales en Rosario, Rafaela y subsede en la capital entrerriana.

El sóftbol, disciplina en la que Argentina ha logrado posicionarse como potencia internacional en los últimos años, tendrá en Paraná uno de sus escenarios clave. Por eso, desde la organización se impulsa una amplia convocatoria a personas interesadas en colaborar en distintas áreas operativas, logísticas y de atención durante la competencia.

¿Cómo le fue a Patronato con Nahuel Viñas como árbitro?

Una oportunidad para ser parte del evento

Ser voluntario en los Juegos Suramericanos no solo implica colaborar en la realización de un evento deportivo de primer nivel, sino también vivir una experiencia única vinculada al deporte, la organización y el trabajo en equipo. En el caso del sóftbol, los voluntarios cumplirán roles fundamentales como asistencia a delegaciones, soporte en campo de juego, acreditaciones, prensa y logística general.

La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años, con o sin experiencia previa, aunque se valorarán conocimientos en idiomas, atención al público y organización de eventos. Desde la organización remarcan que no es necesario tener vínculo previo con el sóftbol para participar.

Cómo inscribirse y recomendaciones clave

El proceso de inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial del voluntariado de los Juegos. Desde la organización compartieron una serie de recomendaciones para evitar errores frecuentes al completar el formulario:

Se sugiere realizar la inscripción desde una computadora para visualizar mejor todos los campos.

Evitar dejar espacios en blanco al inicio o final de cada palabra en los datos ingresados.

En el campo de teléfono, seleccionar primero el país y luego ingresar el número sin el “0” ni el “15”, todo junto.

Es fundamental hacer clic en el signo “+” para validar tanto el número telefónico como los idiomas cargados.

Incluso si no se poseen conocimientos en otros idiomas, se debe seleccionar español, indicar el nivel y confirmarlo con el botón “+”.

No olvidar aceptar los términos y condiciones.

Verificar el captcha de seguridad (“no soy un robot”) antes de finalizar.

Paraná, protagonista del sóftbol sudamericano

La elección de Paraná como subsede no es casual. La ciudad cuenta con una fuerte tradición en el sóftbol, con clubes, infraestructura y una comunidad que ha sostenido el crecimiento de la disciplina a nivel nacional e internacional. Este contexto convierte a la capital entrerriana en un escenario ideal para recibir a las mejores selecciones del continente.

Además, la llegada de los Juegos Suramericanos representa una oportunidad histórica para el desarrollo deportivo, turístico y económico de la región, generando movimiento en distintos sectores y posicionando a la ciudad en el mapa deportivo internacional.

El valor del voluntariado

El programa de voluntariado es considerado uno de los pilares de este tipo de competencias. Miles de personas en toda la región ya comenzaron a sumarse con el objetivo de vivir desde adentro una experiencia única, adquirir herramientas y formar parte de un evento que dejará huella.

En Paraná, el sóftbol ya empezó a jugar su propio partido: el de convocar, organizar y construir, junto a la comunidad, una cita deportiva que promete ser inolvidable.