Gualeguay recibió al campeón del mundo: Lisandro Martínez

"Cuando vuelvo a Gualeguay me emociono mucho, y más cuando recuerdo a mis abuelos que ya no están", expresó Martínez, que el próximo 18 de enero cumplirá 25 años, y esto despertó la primera gran ovación de los concurrentes, que taparon el bache generado por los sollozos del ex-Newell's Old Boys y Defensa y Justicia.

"Estoy muy feliz de cerrar los festejos en mi casa", expresó Martínez, sobre un gran escenario montado para la ocasión en medio del parque Quintana, al que se accedía subiendo las escaleras del anfiteatro costero.

Lisandro Martínez Gualeguay..jpg Gran cantidad de personas esperan a Lisandro Martínez en Gualeguay. Gentileza Santiago García

El conductor del acto y "entrevistador" de Martínez fue el periodista Paulo Kablan, oriundo también de esta ciudad entrerriana.

"Sentí una emoción enorme y un gran orgullo cuando entré al estadio Lusail, de Doha, por primera vez", reconoció el futbolista que se ganó un lugar en la selección dirigida por Lionel Scaloni a partir de sus gran rendimiento en Ajax, de Países Bajos, lo que le valió también ser contratado por Manchester United, donde sus hinchas lo ovacionan de continuo al grito de "argentino, argentino" y ya lo rebautizaron "El Carnicero", por la fiereza de su juego.

"Después de perder ese primer partido con Arabia Saudita tuvimos la humildad de fortalecernos en la derrota", destacó el zurdo que precisamente por su nivel actual le dio a Scaloni la posibilidad de armar una línea de tres defensores muy confiable durante varios tramos de la Copa del Mundo.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1606075889241858049 "ME EMOCIONO MUCHO AL HABLAR DE MI CIUDAD, DE MIS ABUELOS..." Licha Martínez, homenajeado en Gualeguay. El campeón del mundo no ocultó sus lágrimas.



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/966wrVzRFv — SportsCenter (@SC_ESPN) December 22, 2022

Posteriormente llegó la hora de devolver reconocimientos, entrecruzarlos con los que le llegaban de sus conciudadanos gualeguayos, y en ellos incluyó a su familia.

"Cuando voy a entrenar cada día a Manchester United me acuerdo de mi familia y de mi gente de Gualeguay. Mi madre fue la que siempre me dio más consejos sobre fútbol, mientras que mi padre me pide que vaya con el cuchillo entre los dientes, a romper piernas", reveló, esbozando su primera sonrisa mientras el sol caía esplendoroso sobre la otra costa del río Gualeguay.

Y entonces fue cuando las referencias al Mundial qatarí le brotaron del pecho y se le convirtieron en palabras de más reconocimiento, en este caso para los hinchas argentinos que hicieron sentir local al seleccionado nacional en cada uno de los siete partidos que jugó en el emirato asiático.

Lisandro Martínez Gualeguay 4.jpg Gentileza Santiago García

"Después del partido con México tomamos confianza y empezamos a sentir que los hinchas y nosotros formábamos un solo equipo", apuntó sobre la victoria por 2 a 0 ante los dirigidos por Gerardo Martino que le dieron impulso para clasificarse primeros en el Grupo C.

"Esa identificación con la gente nos hizo más fuertes. Como cuando los de Países Bajos hablaron mal de nosotros. Eso nos agrandó también. Y la verdad que uno se pone el doble de feliz cuando ve que la gente también lo está", remarcó.

Su trayectoria

Lisandro Martínez tuvo sus comienzos en el fútbol infantil y juvenil en el club Libertad de Gualeguay, y a sus 14 años fue fichado por Newell's Old Boys, en donde debutó en Primera División en 2017, año en el que pasó a préstamo a Defensa y Justicia, que compró parte de su pase.

Del Halcón de Florencio Varela fue transferido al Ajax de Países Bajos en mayo de 2019, y tras una gran campaña en la que jugó 120 partidos y ganó cuatro títulos locales con 6 goles anotados, fue transferido en julio pasado al Manchester United por casi 60 millones de euros.

Convocado por Lionel Scaloni en 2019 para el seleccionado mayor, fue parte del plantel campeón de América en 2021 (jugó un partido como titular), y un bastión de la defensa en el Mundial de Qatar en los cinco partidos en que jugó.

Como dato histórico, cabe mencionar que hay dos futbolistas nacidos en esa ciudad del sur entrerriano que levantaron la Copa en los dos últimos campeonatos mundiales ganados por la Albiceleste, porque Jorge Burruchaga, autor del gol del triunfo contra Alemania (3-2) en el México 1986, nació en Gualeguay el 9 de octubre de 1962.