Godoy Cruz le ganó sin demasiado brillo a Gimnasia

https://twitter.com/ClubGodoyCruz/status/1659657469105152037 51' ST | FIIIINAALL DEEEL PAAARTIDOO ¡GANÓ GODOY CRUZ! EL BODEGUERO VENCIÓ A GIMNASIA POR 2 A 0 CON GOLES DE ALLENDE Y CONECHNY.#GodoyCruz 2 0 @gimnasiaoficial#JuegaGodoyCruz #VamosTomba pic.twitter.com/91WZDVQSf0 — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) May 19, 2023

En un primer tiempo con poco volumen de juego, llegadas escasas y una creatividad ausente por parte de ambos equipos, el mejor fue Hernán López Muñoz.

Es que el exfutbolista de Central Córdoba de Santiago del Estero probó en diferentes ocasiones con su buena pegada desde media distancia aunque se encontró con Tomás Durso, de presente en alza desde su debut en el arco platense, y también buscó en varias oportunidades a Salomón Rodríguez.

El Tomba tuvo el premio por buscarlo, más allá que la posesión fue pasiva por momentos, y al presionar en la salida robó rápido y Tadeo Allende sacudió con un bombazo desde afuera para poner el 1-0 cuando pasaba poco.

Gimnasia movió el banco con las entradas de Erik Ramírez para darle velocidad al ataque y Franco Torres aunque no lo consiguió en los primeros minutos del complemento y como contraparte sufrió cada movimiento de López Muñoz. El desarrollo no cambió demasiado, ya que Gimnasia nunca desentramó la última línea mendocina y el local no mostró la velocidad de otros partidos en su juego asociado.

Godoy Cruz se aferró a la ventaja en el último cuarto de hora, por momentos con línea de seis defensores -el mejor fue Federico Rasmussen-, y aguantó el 1 a 0 para sumar una victoria clave en sus aspiraciones de copas internacionales.

Sobre el cierre, Diego Rodríguez atajó un mano a mano en los pies de Leandro Mamut, y luego un cabezazo de Tomás Conechny (48m.) consolidó el triunfo.

En la próxima fecha, Godoy Cruz visitará a Newell's Old Boys de Rosario y Gimnasia recibirá a Sarmiento de Junín.