Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gise Hernández (@gise.hernandez)

Hernández también se adjudicó el segundo puesto en la posta 4 por 100, al compartir equipo junto a Julieta Zacaría, Victoria Zanolli y Virgina Cardozo. De esta manera, Gisela volvió a su mejor nivel en la recta final de su carrera deportiva.

A los 35 años realizó un proceso de preparación que inició en noviembre. Los meses duros de entrenamientos le permitió competir de igual a igual a las mejores de la especialidad. Salió a correr a la pista con el convencimiento que iba a ubicarse en el lugar que proyectó.

La experiencia en Mar del Plata

—¿Cómo viviste esta experiencia en el Nacional?

—Fue muy emotiva. En los últimos años vengo analizando el cierre de mi carrera. La maternidad está en mente y el deporte en la mujer es complicado después de los 30 años. Esta temporada le puse mucha pilas porque será una de las últimas y me gustaría retirarme en un buen nivel. Me gusta el nivel que se maneja en el país. A mi edad estaría para competir en Master, pero no es muy bueno el nivel de esta categoría en el país. Prefiero correr con chicas de 18, 20 años, que son las mejores del país, y quedar arriba antes que ir a Master y el nivel sea más bajo.

Gisela Hernandez Atletismo .jpg Gisela Hernández, entre las mejores velocistas del país.

—Ser competitiva a los 35 años te debe llenar de orgullo.

—Hacía aproximadamente siete años que no me subía a un podio nacional. El nivel es alto y la verdad que fue emotivo en ese sentido. Me preparé para estar en el podio, para correr una buena carrera. Se dio que este año los Grand Prix se hizo muy limitada la cantidad de pruebas y esa es la única oportunidad en la que me encuentro con las chicas. En el resto de los torneos normalmente compito con chicas más chicas y de un nivel un poco más bajo. Necesitaba tener el roce con las mejores del país para levantar mi nivel. Llegué con muchas expectativas porqué fui bien preparada, bien entrenada y se dieron todos los resultados para lograr el podio.

Formadora en el mundo del atletismo

—¿Cómo fue la experiencia de compartir la posta con chicas con las que tenés una diferencia generacional?

—Al ser profesora de educación física y entrenadora me sentí más en modo entrenadora. Compartir y aprender con ellas y entender como piensan es re lindo. Ahí se nota mucho el cambio generacional. Fue muy buena la experiencia.

Gisela Hernandez Atletismo Posta .jpg

—¿Que enseñanza te dejó esta competencia?

—Observé que, mientras sea competitiva y me sienta entre las mejores del país, no hay edad ni límites, no hay que escuchar las opiniones ajenas. Este deporte lo practico desde hace más de 20 años y lo hago porqué me gusta y no porque quiera ser famosa o quiera ganar plata. Es sólo por placer. Casi siempre nos cubrimos todos los gastos. Este Nacional fue difícil porque nos paganos nosotros el viaje. Gracias a Dios conseguimos unos sponsors que nos ayudaron a solventar el traslado, sino hubiera sido muy difícil. Lo lindo es sentir que uno es competitivo a pesar de los años, a pesar de las cosas. Soy profe, tengo mis trabajos, me hago mi tiempo para entrenar. No entreno de la misma forma que a los 18 años, pero intento mantenerme en un cierto nivel.

El futuro de Gisela Hernández

—¿Qué proyecta para el futuro?

—Antes de retirarme quiero lograr mi mejor marca. Después entran otras cosas. Estar tercera en el país y entre las cuatro mejores del ranking nacional hace que uno tenga posibilidades de ingresar en una posta a nivel internacional. El año que viene el Sudamericano será en Argentina y la posta estará completa. Comienzan a surgir ideas que antes no estaban. La idea era un podio nacional, una buena marca, sentirme bien y competitiva y nada más. Ahora puede que cambien ciertas cosas, pero no lo he analizado tanto.

—Dejaste la vara muy alta. Eso lleva a desafíos ambiciosos.

—En 2011 fue la ultima vez que competí en un Sudamericano. Después hubo lesiones, muchas cosas en el medio y es como que el tema se alejó. Cuando a uno le va bien vuelven los deseos y la ilusión de volver a representar al país.