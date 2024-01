Cuando hablamos de laterales entrerrianos en el fútbol argentino, se hace inevitable no hacer la comparación con el mariagrandense Milton Casco, quien jugó en el Lobo entre 2009 y 2012. Pero en este caso debemos referirnos al lateral izquierdo Giovanni Matteo, quien es categoría 2006. El joven se encuentra en el club desde 2020, aunque su deseo para este año es conseguir más rodaje. Por eso tomó la decisión de no seguir en dicha institución.

Así fue como le llegó la chance de recalar en el Club Atlético Libertad, donde jugó por dos años, y un tiempo antes de que el mundo fuera azotado por la pandemia su entrenador lo preparó para las pruebas que iban a realizarse en el club de la ciudad de La Plata.

Tanto esfuerzo y perseverancia hicieron que el lateral izquierdo quedara seleccionado, cumpliendo el sueño de todo chico, jugar en un club de Primera División. Durante sus primeros dos años jugó casi todos los partidos. Pero en el último tiempo no tuvo las mismas posibilidades, aún así, el joven reconoció que fue el año en donde más creció.

Con 2024 transitando sus primeros días, el futuro del juvenil es un incógnita. Pero más allá de eso Matteo posee varias propuestas para seguir desplegando su fútbol sobre la banda izquierda. Tal es así, que desde que terminó la temporada con el Tripero, se encuentra entrenando para encarar su próximo desafío de la mejor manera posible, y quién dice, lograr el tan anhelado debut en Primera División.

Giovanni Matteo.jpeg Giovanni Matteo: "Mi objetivo es llegar a Primera División". Foto: Gentileza/Alejandra Cirer

En diálogo con UNO, el entrerriano reveló que su objetivo primordial es llegar a Primera División. Pero tampoco descarta emigrar al exterior en un futuro.

—¿Cómo fue la experiencia durante estos tres años en Gimnasia de La Plata?

—La experiencia fue muy positiva durante los tres años. Principalmente en los primeros dos, en los cuales jugué casi todos los partidos. En el último año no jugué tanto. Pero aún así creo que fue en el que tuve mayor crecimiento.

—¿Sentís que creciste personal y profesionalmente?

—Tuve un crecimiento en los dos aspectos. En los momentos buenos y en los no tan buenos. Los momentos malos me ayudaron a crecer en lo personal. Desde lo profesional me llevo mucho conocimiento y experiencias nuevas, que es lo que buscaba cuando llegué al club.

—¿El nivel de exigencia es mayor cuando uno pertenece a un club de Primera División?

—En mi caso, que vengo de Concordia, noté una gran diferencia entre lo que estaba acostumbrado en mi ciudad y la exigencia de un club de Primera División como Gimnasia.

—¿Tenés decidido en dónde vas a jugar este año?

—Todavía no lo tengo confirmado. Pero me estoy preparando para ir a algunos clubes a mediados de enero, donde creo que tengo muchas posibilidades.

—¿El objetivo es seguir en Argentina?

—Por ahora mi objetivo es llegar a Primera División en Argentina, aunque no lo descarto para más adelante.

—¿Cómo calificarías tu 2023?

—Fue un año de mucho crecimiento personal. Pasé por momentos muy difíciles que me fortalecieron. Pero siempre pensando en seguir, y al final llegué a la decisión de irme para buscar el rodaje que me está faltando.

—¿Ahora vas a descansar o ya estás planificando el 2024?

—Desde que terminó la temporada en Gimnasia estoy entrenando con el foco en mi próximo club.

Concordia, cuna de cracks. No hay que ser ningún experto para saber que la Capital del citrus es una gran generadora de talentos. Leonardo Godoy (lateral derecho de Athletico Paranaense), los hermanos Gustavo y Walter Bou (delanteros), Luis Arrieta (histórico delantero de Lanús) y Marcos Senesi (defensor de la Selección Argentina), son algunos de los nombres rutilantes que se han destacado en nuestro fútbol y del extranjero. Giovanni Matteo es firme candidato a integrar esa lista, habida cuenta de su talento y participación en uno de los clubes pioneros del fútbol argentino.

Entre Ríos sigue exportando talentos al mundo y el lateral izquierdo categoría 2006 buscará seguir los pasos de otros compatriotas y lograr grandes cosas en el fútbol.