En el estadio Feliciano Gambarte y por la fecha 4 del Torneo Clausura, Gimnasia de La Plata le ganó 2-0 a Godoy Cruz. El cero se rompió a los 27 minutos del primer tiempo cuando le quedó un rebote a Manuel Panaro, quien remató y puso el primero. Tan sólo tres minutos después, el autor del tanto inicial tiró un centro para Marcelo Chelo Torres, quien, de palomita, aumento la diferencia. El desarrollo del partido continuó sin sobresaltos hasta el final, cuando Agustín Auzmendi descontó con un desvío, luego de un tiro de Nicolás Fernández.
Gimnasia de La Plata le ganó a Godoy Cruz en Mendoza
Gimnasia venció 2-1 al Tomba. En tres minutos en el primer tiempo, Panaro y el Chelo Torres pusieron en ventaja a la visita y sobre el final, descontó Auzmendi.
7 de agosto 2025 · 19:18hs
Lo que sigue para Godoy Cruz y Gimnasia
En la próxima fecha, Gimnasia recibirá a Lanús en La Plata el domingo 17 de agosto a las 14, mientras que Godoy Cruz visitará el Monumental para jugar contra River el mismo día a las 18.30.