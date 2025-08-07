Gimnasia de La Plata le ganó a Godoy Cruz en Mendoza

En el estadio Feliciano Gambarte y por la fecha 4 del Torneo Clausura, Gimnasia de La Plata le ganó 2-0 a Godoy Cruz. El cero se rompió a los 27 minutos del primer tiempo cuando le quedó un rebote a Manuel Panaro, quien remató y puso el primero. Tan sólo tres minutos después, el autor del tanto inicial tiró un centro para Marcelo Chelo Torres, quien, de palomita, aumento la diferencia. El desarrollo del partido continuó sin sobresaltos hasta el final, cuando Agustín Auzmendi descontó con un desvío, luego de un tiro de Nicolás Fernández.