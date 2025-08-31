Uno Entre Rios | Ovación | Gimnasia de Concepción

Gimnasia de Concepción del Uruguay logró un triunfo clave por la permanencia

Gimnasia de Concepción del Uruguay goleó 3 a 0 a Sportivo Las Parejas y tomó aire en su lucha con Ben Hur por mantener su lugar en el Federal A.

31 de agosto 2025 · 19:55hs
Gimnasia de Concepción del Uruguay podría asegurarse su permanencia la próxima fecha.

Gimnasia de Concepción del Uruguay podría asegurarse su permanencia la próxima fecha.

Gimnasia de Concepción del Uruguay logró un triunfo importantísimo en su lucha por evitar el descenso en el Torneo Federal A. Por la séptima fecha de la Zona Reválida B, como local el Lobo goleó 3 a 0 a Sportivo Las Parejas y tomó aire.

Los goles del elenco uruguayense fueron en el primer tiempo. Jonathan Benítez a los cinco minutos, Agustín García de penal a los 33 y Damián Baltoré a los 47 fueron los autores de las conquistas. Además, el Menssana se vio favorecido por la derrota de Ben Hur como local por 2 a 0 ante Sol de América de Formosa.

Salas, la figura en River.

River venció a San Martín de San Juan y recuperó la cima de su zona

Talleres perdió nuevamente. 

El Talleres de Carlos Tevez no pudo con Deportivo Riestra

A falta de dos fechas para finalizar la competencia, los entrerrianos tienen tres puntos más que los rafaelinos (se enfrentarán en la última fecha en La Perla del Oeste Santafesino). En la próxima fecha Gimnasia recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Ben Hur visitará a Sportivo Las Parejas.

Gimnasia de Concepción Sportivo Las Parejas Ben Hur Federal A
