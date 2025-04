Galardonaron a los mejores deportistas de Entre Ríos

AGUAS ABIERTAS. Luciano Valenti, integrante de la Selección Argentina y representante en la Copa Internacional de Brasil.

ATLETISMO. Nazareno Sasia, campeón Argentino en Bala; subcampeón Sudamericano y representante Olímpico. Victoria Zanolli, campeona Argentina y tercera Campeonato Sudamericano en atletismo y Carmela Cocco, campeona Argentina y primera Ranking Sudamericano en de Martillo.

BADMINTON. Joaquín Espinosa, campeón Argentino Individual, subcampeón Argentino en Dobles y participante en el Sudamericano. Abril Maili, campeona Argentina Individual y participante en el Sudamericano y Jeremías Maili, tercero Campeonato Argentino y participante en el Sudamericano.

BÁSQUET. Florencia Losada, tercera en el Sudamericano U15 con el Selección Nacional. Santina Cherot, campeona Argentina de Clubes; tercera Sudamericano U15 y Selección Nacional. Mateo Eckerdt Voux, tercero en el Sudamericano U15 con el Selección Nacional.

BICICROSS. Marcos Fuentes, campeón Sudamericano, campeón Iberoamericano de BMX y campeón Latinoamericano. Ciro Podestá, subcampeón Sudamericano de, campeón Iberoamericano y campeón Latinoamericano de y Jonás Fuentes, cuarto en el Sudamericano, tercero en el Iberoamericano y subcampeón Latinoamericano.

BILLAR. Agustín Erhardt, campeón Argentino; primero en el Ranking Nacional. Rubén Albornoz Ruben, campeón Regional y representante Panamericano y Inés Briozzi, primer año de competición a los 52 años.

BOCHAS. Luca Repetto, subcampeón Entrerriano; campeón Argentino. Milagros Pereyra, campeona Argentina y campeona Mundial. Alejandro Bouvet, campeón Argentino de Primera y Segunda categoría.

BOX. Alan Godoy, campeón Entrerriano; segundo puesto Campeonato Nacional. Melina Peralta, campeona Nacional y tercero en los Juegos Nacionales Evita y Ayrton Araujo, campeón Nacional.

CANOTAJE. Vito Reniero, subcampeón Argentinoy campeón Sudamericano. Bautista Itria, campeón Argentino, campeón Sudamericano y subcampeón Mundial y Brunella Pedrotti, campeona Entrerriana, campeona Argentina y campeona Sudamericana.

CICLISMO. Milagros Sanabria, subcampeona Argentina 500 metros; campeona Argentina de Velocidad con la Selección Argentina. Yanina Acosta, subcampeona Argentina de Scratch y campeona Argentina Persecución con la Selección Argentina y Briana Rodríguez, campeona Entrerriana y tercera Juegos Nacionales Evita.

CICLISMO DE RUTA. Nadia Leyes, sexta en la Vuelta Internacional Uruguay; 10° en el Giro Internacional Uruguay y la Mejor Extranjera del Tour Uruguay.

FÚTSAL. Santiago Valdez, campeón Provincial de Futsal, participante de la Copa de Oro en los Juegos Nacionales Evita. Vanesa Flores, campeona Provincial de Fútsal y Gastón Puig, campeón Provincial de Fútsal.

GIMNASIA ARTÍSTICA. Santiago Mayol, campeón Sudamericano de Arzones; tercero Panamericano por Equipos y All Around. Mateo Malvasio, campeón Argentino de All Around y subcampeón Argentino de Arzones y Salto y Victoria Conelli, primera en el Campeonato Nacional final de Suelo.

HÁNDBOL. Jeremías Bosio, tercero Torneo Nacional de Selecciones, campeón Sudamericano con la Selección Argentina. Catalina Cedres, Preselección Argentina de Beach, y Benicio Velasco Arbe, tercero en el Torneo Nacional de Selecciones.

HOCKEY sobre CéSPED. Martina Della Ghelfa, goleadora Campeonato Argentino de Selecciones. Genaro Molteni, integrante de la Selección Entrerriana, y Emiliana Devetter, campeona Argentina de Selecciones

HOCKEY sobre PATINES. Juan Cruz Doce , Emilia Carrivale y Sofía Broggi.

JUDO. Rosana Vega, campeona Entrerriana, campeona Argentina. Fátima Ocampo, Campeona Juegos Nacionales Evita y Campeona Argentina. Cinthia Fernández, campeona Nacional Apertura y Clausura.

KARATE Y KOBUDO. Elena Bogado, campeona Entrerriana y subcampeona Argentina. Camila Godoy, Campeona Entrerriana y subcampeona Argentina y Esteban Bogado, campeón Entrerriano y Subcampeón Argentino.

MOUNTAIN BIKE. Genaro Gareis Leicker, campeón Entrerriano de Rural Bike y campeón Argentino de Rural Bike especialidad Rally MTB. Guillermo Juan Lui, campeón Entrerriano de Rural Bike, campeón Entrerriano y Carlos Alberto Chevalet, campeón Entrerriano.

NATACIÓN. Vicente Etcheverry, Selección Nacional, campeón Argentino y primero Torneo Sudamericano Cono Sur. Consuelo Núñez Di Giuseppe , múltiple Campeona Entrerriana y campeona Argentina. María Clara Ramírez, Selección Argentina; campeona Juegos Evita y primera Sudamericano Cono Sur.s

PATÍN. Antonella Gottig, campeona Panamericana; quinta Mundial de Figuras Obligatorias. Jazmín Bodnar, medalla de Bronce Mundial de Figuras Obligatorias y Robertina Nader Olivera, campeona Panamericana en Danzas.

PELOTA. Federico Fernández, campeón Argentino Trinquete, campeón Argentino Frontón y campeón Liga de las Naciones. Juan Firpo, campeón Argentino de Trinquete, campeón Argentino de Frontón y Lorenzo Cardozo, campeón Argentino de Trinquete.

RUGBY. Antonella Reding, Selección Argentina de Rugby Yaguarete. Franco Rossetto, Los Pumas participante del Mundial Juvenil y Diego Correa, Los Pumas participante del Mundial Juvenil.

SÓFTBOL. Candela Figueroa, campeona Sudamericana. Violeta Figueroa, campeona Sudamericana, y Nahuel Sáenz,campeón Panamericano y campeón Campeonato clasificatorio para el Mundial.

TENIS. Francisco Millán, campeón Regional; semifinalista Nacional y 16° Ranking Nacional. Emilia Dellavedova, campeona Entrerriana; campeona Regional y tercera en el Nacional y Santiago Rivas, campeón Regional, finalista Nacional y finalista Torneo en la República Oriental del Uruguay.

TENIS DE MESA. Agustín Asmú, campeón Argentino, subcampeón Sudamericano y subcampeón Panamericano. Giuliana Rojas, campeona Juegos Evita en Dobles y Priscila Rojas, campeona Juegos vita en Dobles.

TIRO DEPORTIVO. Morena De la Fuente, campeona Entrerriana en Carabina Neumática y subcampeona Argentina en Carabina Neumática. Nicolás Cettour, campeón Entrerriano categoría Aire Quebrar Mayor, campeón Argentino categoría Aire Quebrar Mayor y Simpon Esquivel, campeón Entrerriano categoría Aire Promocional y subcampeón Argentino categoría Aire Mini.

TIRO CON ARCO. Gabriel Tonina, campeón Copa Argentina y medalla de Bronce en el Ranking en el Mundial con el Equipo Argentino. Carlos María Della Penna, campeón de la Copa Argentina, medalla de Oro Torneo Ranking, Mundial con el Equipo Argentino y Stefano Sequin Metzler, campeón de la Copa Argentina; medalla de Oro Torneo Ranking y Mundial con el Equipo Argentino.

TCHOUKBALL. Gerónimo Giovenale, tercer lugar en la Liga Regional; participó del Panamericano con la Selección Nacional. Avril Pérez, segundo lugar en la Liga Regional; participó del Panamericano con la Selección Nacional y Gisela González y segundo lugar en la Liga Regional y Participó del Panamericano con la Selección Nacional.

TRIATLÓN-DUATLÓN. Máximo Andino, campeón Entrerriano de Triatlón; campeón Argentino de Duatlón. Francisco Rodríguez, subcampeón Argentino de Triatlón y Juan Hipólito Stierch, campeón Argentino de Triatlón y campeón Argentino Duatlón.

VELA. Catalina Turienzo, campeona del Mundo en Kite U19, campeona del Mundo en Kite U21 y participante Juegos Olímpicos París. Federico Hormaiztegui, campeón Gran Prix Río Uruguay y tercero Ranking Anual de Timoneles en el seleccionado para competencias internacionales y Máximo Alvarez, campeón del Gran Prix Río Uruguay en Principiante.

VOLEIBOL. Henry Sinner, subcampeón Mundial Sub 19. Tomás Omarini, subcampeón Mundial Sub 19 y Catalina Borrero, Selección Argentina Menor.

TAEKWONDO. Esteban Juricich, campeón Entrerriano y campeón Torneo Interprovincial. Santino Fernández Resett, campeón Entrerriano y sexto en los Juegos Nacionales Evita y Maitena Muñoz, campeona Entrerriana y tercera en los Juegos Nacionales Evita.

ESGRIMA. Lara Zapata Cherniz, cuarta en los Juegos Nacionales Evita. Martín Lela, 15° Ranking Nacional Espada y Alejo Goicoechea y séptimo en los Juegos Nacionales Evita.

PADEL. María de las Nieves Dezorzi, campeona Entrerriana y subcampeona Argentina. Franco Montañana, campeón Entrerriano y subcampeón Argentino y Martina Gómez Aranda, campeona Entrerriana y semifinalista en el Campeonato Argentino.