Gabriel Gómez: "Da gusto ver jugar a Patronato"

El entrenador de Patronato, Gabriel Gómez, no ocultó su felicidad por la victoria que edificó el Rojinegro como local ante Ferro. “Estoy contento por los chicos”, indicó el DT, que a su vez afirmó que le disfruta del funcionamiento de sus dirigidos en la temporada 2025 del campeonato de la Primera Nacional.

“Cuando intenta jugar, te da gusto verlo a Patronato”, remarcó, en rueda de prensa. “Son momentos del juego porque el Nacional B son momentos. No es que durante los 90 minutos los supera el rival, pero cuando intentan y juegan lo hacen muy bien, tienen buena técnica, velocidad y aparte tiene dos facetas importantes: hace goles atacando organizado y también convierte contragolpeando en transiciones. Eso es importante”, detalló.

El análisis de la goleada a Ferro

Luego realizó un breve análisis del desarrollo de la goleada edificada ante el Verdolaga del barrio porteño de Caballito. “En el primer tiempo fuimos de menor a mayor. El desarrollo del partido fue muy parejo. Después el equipo, de la mano de Barinaga que nos daba mucho juego, cambió de juego permanente y ejerció superioridad a los costados. Hicimos el gol, pasamos algunas pelotitas paradas, pero el equipo se acomodó con algunos errores que se los dije en el entretiempo. Y el segundo tiempo ni bien comenzó, metimos una transición muy eficaz, muy bien jugada, muy bien hecha. En el 2 a 0 el equipo manejó tranquilo el partido. Tuvimos algún juego interno de Ferro, porque ellos juegan bien, pero el partido finalizó con el tercer gol”.

Si bien Patronato no sufrió grandes sobresalto, corrió el temor de sufrir sorpresas como sucedió en el capítulo anterior en la derrota ante Almagro. “Siempre se piensa que esas situaciones pueden suceder”, se sinceró Gómez, “En esta el equipo entró concentrado al segundo tiempo y metió una muy buena transición. En líneas generales estoy muy contento porqué, si bien no es determinante, terminamos la primera rueda dentro del objetivo que nos habíamos planteado. Por momento el equipo juega muy bien. Tenemos que seguir mejorando, pero ahora hay que disfrutarlo mucho porque no es fácil en esta competencia tan pareja como en la B Nacional”, argumentó.

Por otro lado, el DT del elenco de barrio Villa Sarmiento visibilizó el carácter de sus dirigidos. “Jugamos este partido como si fuese la última posibilidad para entrar el reducido. El equipo demostró que estaba preparado para jugar bajo presión. El grupo está bien y me pone contento por ello”.

También valoró la capacidad de adaptarse a los diferentes escenarios que se generan en un encuentro: “Nuestra premisa era controlar el sistema que implementó Ferro. Ellos habían jugado con línea de cinco defensores, que de hecho lo hicieron de esa manera, pero también por ahí te cambiaban a un 4-3-3. Trabajamos el partido en los dos sistemas y en adaptarnos sin cambiar lo nuestro. En un momento habíamos pensado en línea de cinco, pero ellos se sienten cómodos con el sistema que estamos utilizando y lo hicieron bien, porque se readaptaron al sistema del rival”, subrayó.

La primera rueda de Patronato

Posteriormente, Gómez realizó un breve repaso del rendimiento del Rojinegro en la primera rueda de la fase regular. “Patronato es un equipo que muestra por momentos que juega muy bien, que crea muchos goles. Tal vez nos metieron varios goles, entonces ahí tenemos que buscar un equilibrio. Ahora quedamos más tres en diferencia de gol, pero debemos trabajar en ese aspecto. Después hay muchas cosas buenas, el grupo es muy bueno, tiene carácter, tiene actitud y ante lo demostró”, valoró.

Siguiendo en la misma línea, explicó porqué decidió darle continuidad a la misma formación en las últimas tres presentaciones: “Somos un equipo, un grupo de jugadores, que al que le toque jugar tiene que hacerlo bien, A Gonzalo (Asís) le tocó de lateral con la pierna cambiada y lo hizo bien, lógicamente, no es su posición, pero lo importante es que al que le toque entrar sepa que tiene que estar bien y esto lo demostraron. Fuimos cambiando nombres y se lo fueron ganando, Es todo mérito de los chicos”, afirmó.

El cierre de la primera rueda coincide con el pico del rendimiento del equipo. Teniendo en cuenta esto: ¿Cómo repercute el parate de dos semanas que ingresará el torneo?

“Viene bien este parate. En estos campeonatos largos, más allá de que venimos de ganar, nos viene bien desenchufarnos. Los chicos necesitan el descanso porque se viaja mucho. Es muy desgastante el campeonato”, narró.

El mercado de pases que proyecta Gabriel Gómez

El cierre de la primera rueda abre el mercado de pases. Los equipos tendrán el derecho de sumar cuatro incorporaciones a su plantel para competir en la segunda mitad del campeonato. "Estamos viendo que vamos a sumar. Si vamos a traer, buscaremos algo que nos dé solución. No vamos a traer por traer", aseguró Gómez.

En la misma sintonía, aclaró que la premisa será buscar opciones que sumen en el día a día. "Buscaremos profesionales. El grupo tiene que seguir de la misma manera porque está funcionando bárbaro. Indudablemente que eso es lo primero que vamos a buscar".