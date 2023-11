Futsal: más formadores para el progreso salonista

Los nuevos entrenadores realizaron en el final del cursado un trabajo de investigación. Los alumnos con mejor puntaje participarán de una clínica donde se apuntará a potenciar el trabajo en las categorías formativas. Esta iniciativa tendrá una parte teórica donde deberán exhibir metodologías de entrenamiento. Luego deberán trasladar los contenidos al rectángulo de juego.

Los encargados de la formación y tres de los flamantes entrenadores visitaron la Redacción de UNO. Brindaron testimonio sobre lo contenido en el cursado y detallaron la realidad de los trabajos que realizan en los clubes que representan.

Pioneros.

Avenida Ejército fue la primera institución de Paraná que destinó los trabajos al semillero. La propuesta fue ideada por Gabino Eseyza, quien colocó la piedra fundacional al crear la primera academia de futsal. El crecimiento de esta iniciativa demandó colaboradores. Karen González extendió su mano al integrarse a la estructura de la entidad de calle Juan María Gutiérrez.

“No juego ni jugué al futsal. Mis hermanos practican la disciplina. Yo me sumé por ellos. Además soy maestra jardinera y Gabino necesitaba una ayuda porque tenía entre 27 y 30 chicos a cargo. Se les complicaba contar con entrenadores preparados para trabajar con los más chicos. Por eso acepté la propuesta. Ahora soy uno más junto a los chicos”, relató Karen, en diálogo con Ovación.

Ejercito cuenta con equipos desde las categorías C7. “Tenemos un lindo semillero”, chapeó González, quien destacó la comunión con otras instituciones. “Tenemos una muy linda relación con el Club Aatra III, con quien siempre tratamos de organizar encuentros deportivos. Lo importante de esas jornadas es que los chicos se diviertan jugando. Si bien quieren ganar y festejan cuando hacen goles, soy partidaria que ellos deben disfrutar lo que hacen. Que sean niños”, subrayó quien está a cargo de las categorías C7 y C9.

Su vocación docente la lleva a oficiar de “segunda madre”, como ella misma se define. En este sentido conjuga el rol de mamá, maestra jardinera y entrenadora. “Es difícil, pero es cuestión de dividir los distintos momentos. Ellos te transmiten su cariño. No debo dejar de lado el aspecto pedagógico para poder trabajar con niños, hablar con ellos y verlos disfrutar. No me gusta ver niños frustrados o llorando porque le festejan un gol en la cara. Son niños que están aprendiendo”, recalcó.

Futsal entrenadores.jpg Los nuevos formadores de futsal transmiten sus conocimientos en los clubes que representan. UNO / Juan Manuel Hernández

Bases sólidas.

En 2021 el Club Aatra III dio un gran paso institucional al ordenar el trabajo de sus categorías. “Hasta ese entonces la Primera masculina entrenaba por un lado, la femenina por otro, y la C20 separada del resto”, rememoró Enzo Pirola, jugador, dirigente del Rojo y encargado del área administrativa del curso de entrenadores de la APFS. “En 2021 unificamos el trabajo de todas las categorías comenzando por las formativas. Esta función estuvo a cargo de Edgardo Beliú. A partir de ahí armamos la estructura que tenemos hoy”, amplió.

La entidad de la zona este de la ciudad cuenta con equipo en todos los niveles. “La primera división es la que nos representa, pero apuntamos a las categorías formativas. Le metemos mucha fichas a las Academia. Está todo puesto en seguir creciendo desde ese lado”, aseveró Pirola.

Catriel Roldán, uno de los entrenadores egresados, es uno de los formadores del Rojo. “Estoy como asistente en las categorías C7 y C9. Son dos grupos de 15 niños por prácticas. En estas categorías los grupos son mixtos. Cada 15 días realizamos encuentros con otras instituciones”, indicó.

Con 15 años el flamante DT combina su función de formador en el semillero de Aatra III y jugador del plantel de la categoría C17 y de Primera División. “Es difícil cumplir los roles, pero las ganas siempre están”, afirmó. “Los chicos buscan competir. Con el profesor Jeremías (Melchiori) le transmitimos que lo importante a su edad es divertirse. De esa manera irán aprendiendo sobre el deporte”, explicó.

Nueva faceta.

Ana Frías realizó el curso brindado por la APFS para adquirir mayores conocimientos sobre la disciplina. “No me veía mucho como técnica”, confesó una de las integrantes del equipo B de Español y flamantes entrenadoras. “Descubrí una faceta que nunca imaginé”, confesó.

“De la parte técnica me interioricé más en 2022. Mi objetivo era comenzar con formativas femenina, pero como venía lento este proyecto me sumé como asistente de la Profe Norma Rodríguez en las categorías C11 y C13. Aprendí un montón en esa experiencia”, narró.

El proyecto de formación femenina se cristalizó este año en el Decano con la creación del campeonato destinado para la categoría C23. “En Español comenzamos a entrenador en 2022 con el técnico Franco Aguilar. “La mayoría son chicas listas para jugar en el torneo C20 que comenzará en 2024. Algunas ya forman parte del plantel de Español B. Están en el proceso de aprender el deporte”

Los trabajos de campo adquiridos en Español le brindaron a Ana herramientas importantes. Asimismo optó por realizar la capacitación que ofreció la APFS para profundizar sus conocimientos. “Me pareció re pertinente la propuesta porque el deporte ha crecido mucho y no hay demasiados técnicos. En español contamos con 13 equipos y es muy difícil conseguir entrenadores para todas las categorías. El curso hace crecer al deporte y estamos aprovechando los pasos de crecimiento”, valoro.