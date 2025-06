Amigueros se alista para el debut oficial

Amigueros futsal.jpg Luz Godoy, Macarena Barrios, Alan Ramos y Jonathan Pereyra lucen la camiseta de Amigueros en la redacción de UNO.

Días atrás cerraron un capítulo importante al redactar el estatuto de Amigueros. En las próximas semanas lo acercarán a la Dirección General de Inspecciones Jurídicas y Registro Público. Toda esta movida le permitirá alcanzar la meta: lucir el escudo de Amigueros en un torneo oficial.

Del futbol 5 al futsal

“Somos un grupo de amigos con el que empezamos a jugar torneos de fútbol 5. Somos amigos de la escuela y del barrios que nos reunimos ya sea para jugar o para comer en la casa de alguno de los chicos. Hace un año comenzamos a trabajar para formar un club porqué después de participar en varios torneos decidimos formar nuestro propio equipo. No queríamos ir a otro club, sino que decidimos formar nuestra institución”, relató Alan Ramos, en diálogo con Ovación.

Amigueros cuenta con un equipo masculino y otro femenino. La grupalidad no está conformada únicamente por quienes ingresan a los escenarios de juego. “No me llama la atención jugar como le sucede a ellos, pero cuando se planteó la posibilidad de competir futsal y vimos que necesitábamos me interioricé en todo”, detalló Luz Godoy, quien integra la comisión directiva. “Soy la Secretaria General. Estoy en la organización de las reuniones y en contacto con profesionales”, añadió.

“Esta iniciativa se formó porque somos un grupo de amigos desde chicos. Varios integrantes jugaron al futsal oficialmente, pero lo hicieron con otros clubes. Tenemos gente que venía jugando y se sumaron y otros que tendrán una nueva realidad, fueron aprendiendo y tendrá su primera vez como será la primera vez para Amigueros. El proyecto era competir, ver que necesitábamos para hacerlo con Amigueros. Acá estamos”, remarcó Luz, con mucho orgullo.

Los pasos que realizaron para ingresar en la competencia oficial

El segundo certamen de la temporada 2025 de la APFS comenzará en agosto. Amigueros formará parte de este torneo en el certamen de la Primera División B (tercer nivel). Para ingresar en este escenarios realizaron todos los pasos legales necesarios que exige la organización.

“Para competir necesitamos inscripción en Personas Jurídicas. Y quien nos dio una gran ayuda es Guido Artuccio, que además de ser abogado integra la comisión directiva de la Asociación Paranaense”, indicó Jonathan Pereyra, miebros de la CD y jugador de Amigueros.

“A través de él nos interiorizamos como teníamos que encarar este proyecto desde la parte legal. A partir de lo que nos indicaba comenzamos a trabajar. Llevamos un año de trabajo. Al principio éramos 10 y hoy somos cerca de 20 entre los jugadores, los integrantes de la comisión que se suman a la causa y la familia de todos. Ellos son muy importante para llevar adelante todo”, agradeció Luz.

El respaldo del círculo cercano fue clave no sólo desde el respaldo emocional, sino también en el aporte que brindaron para sostener y alimentar la ilusión. “Necesitamos dinero para la elaboración de un estatuto. Necesitamos de los servicios de una escribana que nos legalice los papeles y teníamos que pagar por cada miembro de la comisión directiva. Para reunir dinero hicimos un montón de actividades”, repasó Luz.

Como en todo grupo humanos, hay diferencias de pensamientos. Sin embargo el proyectó está por encima de todo y de todos. Por eso dejaron de lado las distintas posturas para unificar criterios. Esto quedó expresado en el lema de amigueros que está inspirado en la estrofa de La Perla, la canción de Calle 13 que cuenta con colaboración de Rubén Blades. Tenemos una frase una frase que nos identifica que dice “Nacimos de muchas madres, pero aquí sólo hay hermanos”, subrayó Luz. “Somos un grupo de amigo, pero a la larga o a la corta somos una familia. Nos movemos de esa manera”, afirmó.

El equipo masculino inició los entrenamientos en enero bajo la dirección técnica de Edgardo Alegre. Mientras que el equipo femenino comenzará a moverse en la semana que se aproxima. El espacio donde realizan la planificación en el campo es en el Polideportivo Municipal ubicado en Intendente Blanda y Pedro Rico, en el sureste de Paraná. “Es el espacio que encontramos libre”, aclaró Alan Ramos.

“Nuestra intención es instalarnos en barrio San Roque, que es de donde somos. Nuestro proyecto es ir y crecer ahí como institución. No queremos quedarnos con el equipo de Primera división de masculino y femenino, sino que queremos formar inferiores”, se entusiasmó Jonathan.

“Partimos desde el futsal, pero estamos abierto a todos. Desde la comisión se están formando para ser entrenadores. Estamos trabajando todos para poder ampliar y no quedarnos solamente en el masculino y femenino”, profundizó Macarena Barrios, quien formará parte del equipo femenino de Amigueras.

El sueño de competir representando a Amigueros está a pasos de transformarse en realidad. El estreno, programado para agosto, estará cargado de emoción. Ese sentimiento que los llevó a palpitar los días previos de una jornada que será único para esta grupalidad.

Amarillo y Verde, los colores que identifican a Amigueros

Alan, Macarena, Luz y Jonathan lucieron la indumentaria que identifica a Amigueros. “En los torneos de fútbol 5 competimos con una camiseta de color amarillo. Ahora para los certámenes de futsal agregamos el verde al color de la indumentaria”, contó Ramos. “No hay ningún equipo utiliza estos dos colores en el futsal. Por eso no hubo mucha discusión cuando decidimos confeccionar la camiseta”, redondeó Jonathan.