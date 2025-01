Fue sparring en un mundial y jugará en Patronato

El mediocampista central proviene de All Boys, equipo con el que protagonizó una gran campaña en la temporada 2024. El futbolista, de 33 años, disputó 36 encuentros con la camiseta del Albo, no anotó goles, fue amonestado en 11 ocasiones y expulsado en un juego.

El flamante futbolista del Rojinegro reforzará la zona media. Competirá por un lugar en el 11 inicial junto a Brian Nievas, Juan Barinaga y el juvenil Luciano Pacco, uno de los futbolistas que en este proceso firmó su primer contrato profesional.

Santiago Galluci Otero, con pasado en River y en la Albiceleste

El mediocampista inició su recorrido en Social de Ramallo, una de las entidades de su ciudad natal. Cacho, como lo apodan, realizó su camino en las divisiones inferiores de River Plate.

Galluci Otero defendió la camiseta del seleccionado argentino Sub 20 en 2009. Lució la Albiceleste en un amistoso ante Holanda, en otro juego ante Egipto y un ensayo formal ante Francia.

Al año siguiente el flamante volante de Patronato formó parte del grupo de juveniles que oficiaron de Sparring de Argentina en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. “Fue una de las experiencias más lindas que me tocó vivir en el fútbol”, calificó el volante, que luego recordó una anécdota.

Galluci Otero Seleccion Argentina.jpg Santiago Galluci Otero, junto a Carlos Tevez, Lionel Messi y Juan Sebastián Verón, en Sudáfrica 2010.

“En la primera práctica de fútbol que hicimos antes del primer partido del mundial, a Messi se le fue la pelota un poco larga, quedé a un metro y él a tres y me jugué pensando que llegaba, pero es una luz, llegó antes y le metí una patadita en el empeine, cayó y quedó en el piso. No se daba vuelta, no se levantaba, yo rezaba y pedía que se levante, que se levante, se acercó Diego (Maradona) y me dice, tranquilo nene que me los vas a romper. Te imaginas como estaba yo, cuando se levantó y vi que no tenía nada respire”, rememoró.

Sin lugar en el Millonario, buscó espacio en Godoy Cruz de Mendoza. “Me llevó (Martín) Palermo, que me conocía de Sudáfrica. Confió en mí y me llevó. Tuve la suerte de debutar, fue un paso lindo,porque se daba lo que uno soñó desde chico, y más allá de que no jugué mucho me dio la posibilidad de debutar en Primera, algo por lo que uno luchó y que es muy lindo, para uno y para la familia”, subrayó.

En el ascenso

Galluci Otero encontró continuidad en la Primera Nacional. Adquirió rodaje en sus pasos por Douglas Haig de Pergamino, Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo con el que ascendió a Primera División en 2019, San Martín de Tucumán y All Boys.

Su carrera también incluye pasos por Unión Española de Chile y General Caballero de Paraguay.