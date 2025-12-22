Uno Entre Rios | Ovación | Franco Mastantuono

Franco Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub 20

Un ranking realizado por la IFFHS ubicó a Franco Mastantuono entre los mejores juveniles de la actualidad.

22 de diciembre 2025 · 13:08hs
Franco Mastantuono

Franco Mastantuono, mediocampista de Real Madrid. 

El mediocampista ofensivo argentino Franco Mastantuono finalizó octavo en la lista de los diez mejores jugadores del mundo sub-20 de la actualidad, según un ranking que fue realizado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

El futbolista de Real Madrid y la Selección argentina, de solo 18 años, recibió cinco puntos en la votación y terminó por encima del portugués Rodrigo Mora, del Porto, y del mexicano Obed Vargas, que milita en Seattle Sounders de la MLS.

la union de colon cerro el ano con una victoria

La Unión de Colón cerró el año con una victoria

¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions.

¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions

Mastantuono es uno de los dos sudamericanos que integran este ranking, ya que el otro es el brasileño Estevao, futbolista de Chelsea que se destacó en Palmeiras y culminó tercero con 50 puntos.

Lamine Yamal, el juvenil más destacado

El ganador por amplia diferencia fue Lamine Yamal, el español que brilla en Barcelona y se llevó 233 puntos, contra los 90 que sacó el segundo, el francés Deseo Doue, jugador de París Saint-Germain.

Cabe remarcar que Yamal obtiene este reconocimiento por segundo año consecutivo y este mismo año había quedado segundo en el premio The Best que obtuvo Ousmane Dembélé la semana pasada.

El octavo lugar para Mastantuono llega en medio de un momento complejo porque si bien es parte de la Albiceleste y tiene muchas chances de jugar el Mundial 2026, no viene jugando con Xabi Alonso en el Merengue: de los últimos siete partidos, apenas sumó un minuto ante Alavés.

Ranking IFFHS – Mejores jugadores Sub-20 del mundo 2025

Lamine Yamal (233 puntos)

Désiré Doué (90 puntos)

Estevão (50 puntos)

Arda Güler (30 puntos)

Pau Cubarsí (19 puntos)

Kenan Yildiz (10 puntos)

Warren Zaïre-Emery (7 puntos)

Franco Mastantuono (5 puntos)

Rodrigo Mora (4 puntos)

Obed Vargas (3 puntos)

Franco Mastantuono IFFHS Real Madrid Lamine Yamal
Noticias relacionadas
La Prefectura Naval Argentina se ocupa del control de los deportes náuticos.

Las zonas habilitadas para deportes náuticos

La Primera Nacional ofrecerá dos ascenso a la Liga Profesional

Se sortea el campeonato de la Primera Nacional

Junto al presidente Stefano Di Carlo, Aníbal Moreno firmó su contrato con River.

River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

Capibaras VX, el nombre de la selección de rugby del Litoral que competirá en el Súper Rugby Américas.

Capibaras XV ya tiene calendario confirmado para 2026

Ver comentarios

Lo último

Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Franco Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub 20

Franco Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub 20

Ultimo Momento
Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Franco Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub 20

Franco Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub 20

$LIBRA: Javier Milei tenía un acuerdo confidencial con Hayden Davis

$LIBRA: Javier Milei tenía un acuerdo confidencial con Hayden Davis

Rompiendo Espejos presenta su primer show del año en Tribus

Rompiendo Espejos presenta su primer show del año en Tribus

Policiales
Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Rescataron a un hombre que intentó quitarse la vida en el río Gualeguaychú

Rescataron a un hombre que intentó quitarse la vida en el río Gualeguaychú

Ovación
¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions

¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions

La Unión de Colón cerró el año con una victoria

La Unión de Colón cerró el año con una victoria

Las zonas habilitadas para deportes náuticos

Las zonas habilitadas para deportes náuticos

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

La provincia
Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Victoria abrió su temporada de verano y playas, y presentó Operativo Verano Seguro

Victoria abrió su temporada de verano y playas, y presentó Operativo Verano Seguro

Abrieron las inscripciones al Certamen Premate 2026 rumbo a la Fiesta Nacional del Mate

Abrieron las inscripciones al Certamen Premate 2026 rumbo a la Fiesta Nacional del Mate

La semana continúa inestable y calurosa, y este lunes persiste el alerta amarillo por tormentas  

La semana continúa inestable y calurosa, y este lunes persiste el alerta amarillo por tormentas  

Colón repudió el acuerdo entre Uruguay y la firma HIF por planta de hidrógeno verde

Colón repudió el acuerdo entre Uruguay y la firma HIF por planta de hidrógeno verde

Dejanos tu comentario