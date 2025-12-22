Franco Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub 20

Un ranking realizado por la IFFHS ubicó a Franco Mastantuono entre los mejores juveniles de la actualidad.

El mediocampista ofensivo argentino Franco Mastantuono finalizó octavo en la lista de los diez mejores jugadores del mundo sub-20 de la actualidad, según un ranking que fue realizado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

El futbolista de Real Madrid y la Selección argentina, de solo 18 años, recibió cinco puntos en la votación y terminó por encima del portugués Rodrigo Mora, del Porto, y del mexicano Obed Vargas, que milita en Seattle Sounders de la MLS.

Mastantuono es uno de los dos sudamericanos que integran este ranking, ya que el otro es el brasileño Estevao, futbolista de Chelsea que se destacó en Palmeiras y culminó tercero con 50 puntos.

Lamine Yamal, el juvenil más destacado

El ganador por amplia diferencia fue Lamine Yamal, el español que brilla en Barcelona y se llevó 233 puntos, contra los 90 que sacó el segundo, el francés Deseo Doue, jugador de París Saint-Germain.

Cabe remarcar que Yamal obtiene este reconocimiento por segundo año consecutivo y este mismo año había quedado segundo en el premio The Best que obtuvo Ousmane Dembélé la semana pasada.

El octavo lugar para Mastantuono llega en medio de un momento complejo porque si bien es parte de la Albiceleste y tiene muchas chances de jugar el Mundial 2026, no viene jugando con Xabi Alonso en el Merengue: de los últimos siete partidos, apenas sumó un minuto ante Alavés.

Ranking IFFHS – Mejores jugadores Sub-20 del mundo 2025

Lamine Yamal (233 puntos)

Désiré Doué (90 puntos)

Estevão (50 puntos)

Arda Güler (30 puntos)

Pau Cubarsí (19 puntos)

Kenan Yildiz (10 puntos)

Warren Zaïre-Emery (7 puntos)

Franco Mastantuono (5 puntos)

Rodrigo Mora (4 puntos)

Obed Vargas (3 puntos)