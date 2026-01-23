Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

El argentino Franco Colapinto celebró estar desde el kilómetro 0 en la nueva era de la Fórmula 1. “Me siento realmente involucrado en el proyecto”, dijo.

23 de enero 2026 · 22:07hs
El argentino durante la presentación junto al francés Pierre Gasly y Flavio Briatore. 

Franco Colapinto expresó su ansiedad y motivación para afrontar la temporada de Fórmula 1 que se aproxima. Así se hicieron notar sus palabras durante la presentación del flamante Alpine, destacando que está extremadamente entusiasmado.

Franco Colapinto
Franco Colapinto arranca la pretemporada.

“Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una verdadera pretemporada, para prepararme de la mejor manera para una temporada completa, y hacerlo desde los primeros ensayos y la primera carrera. Es muy importante para mí, porque me siento realmente involucrado en el proyecto y eso me permite trabajar duro desde el inicio con todo el equipo”, señaló el piloto argentino.

Alpine presentó el A526 con el que correrá Colapinto este año en la Fórmula 1. La presentación se llevó a cabo en un lujoso crucero en Barcelona.

Alpine presentó el A526 que pilotará Franco Colapinto

Rodrigo Castillo abrió la cuenta para Lanús.

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

“Tuvimos la oportunidad de conocer el auto y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que conocí anteriormente, y creo que es así para la mayoría de los pilotos. Hay nuevas sutilezas que dominar y desafíos inéditos que afrontar para extraer el máximo del paquete, y lo encuentro apasionante”, destacó durante el lanzamiento del nuevo vehículo que ya está listo para los test de pretemporada.

El desafío de Franco Colapinto y el equipo

“Siento que todo el equipo está extremadamente motivado para realizar una buena temporada. Intentaré aprender lo máximo posible en las primeras carreras y seguir progresando. Espero que eso nos permita ser competitivos como equipo”, agregó.

Tanto los chasis como las unidades de potencia cambian de manera radical, con dimensiones más pequeñas para los autos, la incorporación de aerodinámica activa y un reparto de energía cercano al 50% entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica.

Según se ha visto hasta ahora en los simuladores, la gestión de la energía pasará a ser uno de los puntos clave, y se espera que cambie en gran medida el manejo de los monoplazas por parte de los pilotos.

“Creo que la técnica de cómo manejamos el auto va a ser distinta. Vamos a tener que estar encima de todo, todo el tiempo. Va a ser un año largo, pero mientras estemos rindiendo y teniendo buenos resultados, se va a poder disfrutar mucho más”, dijo Colapinto.

“Creo que los adelantamientos van a ser diferentes. No tenemos DRS, pero tenemos cosas distintas con la energía para poder acercarnos. Los autos son mucho más pequeños en dimensiones”, comentó.

Franco Colapinto Fórmula 1 Alpine
Ver comentarios

