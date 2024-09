Franco Colapinto partirá 12° en Singapur

Su compañero de equipo, Alex Albon, también fue protagonista pero tampoco pudo avanzar a la Q3. El tailandés quedó por delante de Colapinto en el 11° puesto. La definición del GP de Singapur los tendrá largando desde la sexta fila a ambos pilotos del equipo Williams. Albon logró girar en 1’30”474/1000 y Colapinto tuvo un registro de 1’30”481/1000 quedó afuera por 31/1000.

“No me abrió el DRS saliendo en la entrada de la recta perdí un poco y no pude rotar bien en la curva 13 y ya perdí capaz una décima entre esas dos cosas. Es muy fácil encontrar el tiempo cuando es por tan poco”, expresó Colapinto en ESPN Argentina.

“Así que nada, un poco frustrado por no haber hecho una vuelta perfecta, pero bueno, igualmente fue una buena clasificación. Alex tenía una mejora en el auto que yo no tenía, que ya daba bastante más performance y haber quedado tan cerca de él creo que igualmente es positivo. Pero bueno, viendo lo cerca que quedamos de la Q2 da bronca no haber entrado”, agregó.

“Estoy conforme, pero no estoy contento, pero bueno, ya hay que pensar en mañana”, resumió el argentino. De cara al domingo, Colapinto advirtió que puede sufrir por el calor durante la carrera, pero se mostró confiado en poder luchar por avanzar en el clasificador.

Franco Colapinto sobre la carrera de este domingo

“Es una carrera muy larga con mucho calor. Me tengo que preparar bien porque sufrí bastante con esta humedad y el calor que no me preparé bien, no tuve tiempo. Pero bueno, creo que puede ser un buen día mañana. Tenemos muy buen ritmo, así que esperemos ir para adelante”, dijo.

“No sé cómo va a ser la carrera, creo que va a ser muy dura. Tenemos un juego más de medias que los demás por si hay un safety car tarde en la carrera, lo que es bueno”, finalizó.

Lando Norris obtuvo la pole position este sábado en el circuito urbano de Marina Bay y el domingo arrancará primero en el Gran Premio de Singapur acompañado por Max Verstappen en la primera fila de salida. El piloto de McLaren alcanzó un tiempo de 1’29”525/1000 sobre el final de la Q3 que fue imbatible para sus rivales.

Sus escoltas fueron el líder del certamen Max Verstappen quien consiguió con el Red Bull ubicarse a 203/1000 de quien es su rival en el campeonato y el heptacampeón Lewis Hamilton que giró a 316/1000, seguido por su compañero en Mercedes, George Russell que se clasificó a 342/1000. Quinto, en tanto, quedó Oscar Piastri con el otro McLaren.

La actividad de Colapinto en Marina Bay continuará este domingo cuando se lleve a cabo la final que tendrá lugar a partir de las 9 (de Argentina).