Franco Catena va por otro triunfo en su carrera profesional

A días previos a su nuevo compromiso, Catena habló con UNO y se refirió al desafío que tiene por delante.

“Mientras estoy más cerca de la fecha del combate, más ansias tengo de que llegue el momento de subirme al cuadrilátero. Me motiva que la gente empiece a conocerme y a seguir mi carrera, aunque reconozco que también siento un poco de presión por eso. De todos modos es lo que elegí y me gusta, así que me pone muy contento de tener la posibilidad de volver a presentarme en Paraná”, contó el potente pegador.

Catena y equipo.jpg Wenceslao Mansilla, Franco Catena y Alejandro Coronel en el estadio Raúl Bibi Gómez del Rojo. Víctor Ludi/UNO

En marzo de 2022 Orellana se presentó en la capital entrerriana, donde fue derrotado por Wenceslao Mansilla, su entrenador. El Yunque recordó ese combate y dio un panorama de lo que son las virtudes y falencias de su adversario que intentará capitalizar.

“Estuve en esa velada que se hizo en Paracao y, como no peleé, pude observar el combate. Sé que es un rival muy duro, que quizá la técnica no es su fuerte, pero que vendrá a pelear con intenciones de ganarme y no a ver qué pasa. Me parece una linda prueba para ver dónde estoy parado”, analizó.

“Es una pelea pautada a seis rounds –prosiguió–, lo cual no es largo, por lo que existe una chance importante de que se vaya a las tarjetas. Sé que tendré que trabajar desde el comienzo, con paciencia, pero tratando de imponerme. Obviamente que si tengo la posibilidad de definir la historia antes del límite intentaré aprovecharla”.

Más allá de estar mentalizado en este desafío, Catena también se refirió a los próximos objetivos que tiene por delante.

“Si bien no quiero distraerme de lo que será mi pelea del viernes, estamos proyectando un combate a ocho rounds para noviembre. Quiero empezar a sumar muchos rounds, sea peleando a seis, ocho o lo que toque y, pensando a mediano plazo, tener la posibilidad de pelear por algún título”, contó.

Catena puño.jpg Franco Catena, listo para volver a combatir. Víctor Ludi/UNO

Históricamente en Argentina no han abundado exponentes en las divisionales superiores como Crucero o Pesado, lo cual Catena analizó los pro y los contra de esto: “Es una categoría que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por un lado, lo bueno es que al haber poca competencia se puede presentar rápido la posibilidad de pelear por un título. Y lo malo es que justamente por esa poca competencia uno no puede tener el rodaje suficiente para ir escalando progresivamente. Me da la sensación de que no hay un punto medio, sino que están los que pelean muy bien y los que pelean muy mal”.

Para concluir, Franco invitó al público, tanto al que es habitué del box como al que no, a presenciar el espectáculo en Talleres: “El box en vivo es una experiencia única, porque se vive con mucha adrenalina y se disfruta mucho más que viéndolo por televisión. Será una muy linda noche para disfrutar de este hermoso deporte”.

Franco Catena y su rival van a la balanza

Catena en Talleres.jpg Víctor Ludi/UNO

Catena y Orellana tendrán su primer compromiso antes de la pelea. Este jueves, desde las 18, en las instalaciones de la sede central de la entidad, sita en la esquina de Yrigoyen y Feliciano, se realizará el pesaje oficial. Al ser un duelo pautado en la división Crucero los pugilistas no podrán excederse de los 90,718 kilogramos.

Las peleas amateurs en el Club Talleres

Los combates aficionados programados para el festival en Talleres son: Javier Siebenlist (Gimnasio Justo Nocaut Martínez)-Luciano Vargas (Payabox), Jorgelina Cantero (Gimnasio Justo Nocaut Martínez)-Selene Monzón (Santa Fe), Román Peralta (Payabox)-Giovanni Suárez (Santa Fe), Joaquín Noghera (Tao Fight)-Axel Schilling (Escuela Justo Nocaut Martínez), Jonathan Gómez (Boxing Paraná)-Joaquín Caíto (Santa Fe), Gianfranco Russian (Motobox)-Alexis Franchinelli (Escuela Bombardero Palacios), Lisandro Aguirre (Payabox)-Matías Córdoba (Santa Fe), Iván Frutos (Boxing Paraná)-Nicolás Leguizamón (Santa Fe), Maximiliano Nichea (Team Peligro)-Pablo Escobar (Santa Fe).

Los precios de las entradas

Desde la organización informaron que las entradas anticipadas están a la venta en la secretaría de Talleres, como así también en los distintos gimnasios que tendrán un representante en el festival, a un valor de 5.000 pesos. Mientras que en puerta valdrán 7.000. Por otra parte, también está la opción de adquirir una mesa para cuatro personas a un precio de 20.000 pesos (adicional a la entrada), que contará con servicio de mozos y más comodidades.