Francisco Sola, a un paso del profesionalismo.

“La disfruté mucho a la pelea. Siempre le digo a Wence que soy muy autocrítico con mi boxeo. Nos tocó un rival que nos conocía. Esto es chico y en el boxeo nos conocemos todos así que me estudió bien y la verdad que no me puedo quejar. Hizo un buen planteo de pelea y si no hubiera tenido la cabeza fría y no hubiera conectado buenas manos la pelea se me podía haber escapado. Fue una pelea que se definió en detalles”, contó respecto de la pelea del viernes en el MOP, un lugar especial para él porque allí comenzó todo. “Está cambiado Ministerio y faltaba Roque (Romero Gastaldo), pero me gustó mucho y mucha gente acompañó la velada así que muy contento con eso”.

Pasó el triunfo del viernes, se mueve esta semana y este sábado tendrá guerra en Santa Fe. “Peleo este sábado ante Leguizamón, un chico de Willie Pep. Ellos tienen buenos boxeadores y siempre es un honor pelear en un evento que ellos organicen porque son muy bueno. Vamos enfocado ante un chico que tiene varias peleas y está cerca del profesionalismo. Creo que será igual, una pelea cerrada que se define por detalles”.

Después de Santa Fe se vendrá un compromiso por el Título Entrerriano, que de ganarlo será la mejor despedida del campo amateur. “Sería ideal ganar porque es el sueño para cualquier boxeador, poder cerrar su etapa de amateur con un título. Está en mis planes y para eso estamos entrenando. Quiero cerrar esta etapa así”.

Respecto de las metas que se propondrá cuando sea profesional, Pancho dijo: “Lo hablo con Wence y si fuera por él ya nos hubiéramos hecho profesionales, pero a mi me gusta ir despacio, paso a paso. Cada uno tiene sus tiempos. Hay profesionales que se hicieron de jóvenes profesionales, pero la carrera fue corta. Prefiero llegar bien porque la carrera del profesional es corta y requiere dedicación al máximo”, manifestó y agregó: “Prefiero tomarlo con mucha seriedad y dar el máximo. Estoy maduro y vamos a llegar bien. Lo que hablamos es no apurarno a tomar peleas desesperadamente. La idea es conseguir un buen récord, con buenos rivales y co nsseguir peleas en el exterior”

Wence, el DT

Panchito Sola está dentro del Tem Peligro que lleva adelante el entrenador y boxeador profesional Wenceslao Mansilla. Peligro, respecto de su pupilo, dijo: “Estoy muy contento por el trabajo que viene haciendo Panchito, como lo conocemos todos. Viene de ganar una muy linda pelea el viernes en el Club Ministerio y anteriormente había ganado una pelea muy importante en Santa Fe y donde vamos a pelear esta semana en un evento organizado por Willie Pep. Esto sería el tramo final del amateurismo para él. Tenemos pensado realizar una pelea en mayo por el Título Entrerriano y ojalá sea con una victoria para poder coronar de la mejor manera posible el amateurismo y dar el salto al profesionalismo. Todos sabemos como Panchito se desenvuelve arriba del ring. Tiene una muy buena línea y es muy aplicado para entrenar. En el gimnasio con el Team Peligro como en Colonia Avellaneda hace bien los deberes y eso es importante porque después lo termina plasmando arriba del ring”, narró y agregó: “Estamos muy contentos junto a Alejandro y Mateo que somos lo que estamos al frente del Team Péligro. Estamos formando un gran equipo con Sola, Catena y Cinthia González que también están en Camioneros junto a Maxi y Pagliaruzza. Con todos los pibes que están surgiendo tenemos ganas que esto siga creciendo para nosotros como equipo, pero para la ciudad también de la mano de este deporte. Paraná está trabajando y eso es positivo”.