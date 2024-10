Francisco Solá, listo para subirse al ring

El representante del Team Pistrilli estuvo como invitado en el programa radial La Mañana de La Red (88.7) y contó cómo se siente de cara al compromiso que tiene por delante.

“Estoy cerrando mi preparación y no veo las horas de subirme al ring. Llego muy bien entrenado, con el objetivo de realizar una buena pelea y ganar dejando una buena imagen”, contó el pupilo de Wenceslao Mansilla, quien luego se refirió a su próximo rival: “Lo estuve estudiando y vi que es un rival duro y aguantador. Será una buena prueba porque tiene muchas más peleas que yo, pero confío en el trabajo que estoy realizando. No será fácil y no tengo dudas de que será un muy lindo espectáculo para la gente”.

Más allá de este compromiso puntual, el pugilista de 26 años contó cuál es su próxima meta.

“Uno siempre aspira a llegar a lo más alto, que es ser campeón del mundo. Pero para eso antes me voy proponiendo metas a corto y mediano plazo como, por ejemplo, apuntar a ser campeón argentino en 2025. Me estoy mentalizando para eso y sé que lo voy a conseguir el próximo año”, aseguró.

Cómo es la vida de Francisco Solá

Solá.jpg Francisco Solá habló de su pelea, contó cuáles son sus metas y realizó un repaso de cómo es su día a día como pugilista profesional. Gerónimo Flores/UNO

Además Solá repasó cómo es la rutina diaria que lleva adelante, tanto dentro como fuera del gimnasio, un boxeador profesional.

“No te alcanza con el trabajo que hacés en el gimnasio cuando vas a practicar boxeo, sino que paralelamente tenés que prepararte físicamente. Pero además tenés que trabajar mentalmente, lo cual no es fácil. Muchos creen que con pegarle un poco a la bolsa y pulir cuestiones técnicas ya está, pero cuando salís a pelear afuera te das cuenta que estás dando muchas ventajas. Lo mismo pasa con la alimentación porque a mí me costaba recuperarme y, al consultar con mi nutricionista, me dijo que estaba comiendo mal. Ahora tengo que levantarme una hora antes para poder desayunar bien. Hoy en día si no desayuno bien no me dan las energías para seguir a lo largo del día. En lo que respecta al entrenamiento hago dos o tres turnos por día, de acuerdo a la etapa de la preparación en la que me encuentre. Lo mismo pasa con el descanso, algo que uno no puede obviar para llegar de la mejor manera”, repasó.

Fabricio Pistrilli y la gran apuesta desde la organización

Pistrilli.jpg

Fabricio Pistrilli, el organizador del festival que se llevará a cabo en San Agustín, habló con UNO y dio detalles del espectáculo.

“Por suerte está todo encaminado para que salga una linda velada. Habrá 10 peleas amateurs y una profesional. Panchito Solá, un boxeador muy importante que tiene nuestra ciudad, se enfrentará con un rival de mucha experiencia como Pablo Monzón, que ha enfrentado a pugilistas de la talla de Maquinita Martínez, por lo que está todo dado para que sea un muy buen espectáculo. Desde la Federación Argentina de Box (FAB) ya me enviaron por mail la aprobación para que el combate se pueda llevar a cabo y sólo resta que llegue el día”, dijo quien fuera peleador amateur.

“Además la gente tendrá la oportunidad de disfrutar del semillero paranaense –prosiguió el organizador–, ya que pelearán chicos de los diferentes gimnasios de Paraná que andan muy bien”.

“Organizar este tipo de eventos demanda mucho tiempo y te tiene hasta último momento a las corridas porque siempre puede ocurrir un imprevisto. Pero las experiencias anteriores nos permiten saber cómo trabajar correctamente”, dijo.

Vale destacar que el festival se iniciará a las 21 y las entradas anticipadas ya están a la venta en el Team Pistrilli (Corrientes 227), a un valor de 4.000 pesos. Mientras que en la puerta costarán 1.000 pesos más. El pesaje oficial de los boxeadores profesionales se realizará mañana, desde las 18, en las instalaciones del Club San Agustín.