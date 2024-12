Francisco Solá está listo para mantener su invicto

En diálogo con el programa radial La Mañana de la Red, Solá habló de este compromiso que tiene por delante.

La confianza de Francisco Solá

Solá viaja a santiago.jpg “Me preparé para hacer un muy buen combate”, aseguró Francisco Solá.

“Será mi primera pelea como profesional fuera de Paraná y estoy muy contento porque es una muy buena oportunidad para medirme con un rival que, al igual que yo, viene en ascenso. Estuve estudiando mucho a Cuenca y sé cuál es el camino que tengo que seguir. Al ser una pelea en terreno neutral creo que nos quitará presión a ambos, ya que no debería pesar la ley del local y visitante. Confío en el trabajo que he realizado, ya que considero que hice todo lo que debía hacer: fui a guantear a Santa Fe y con chicos de los distintos gimnasios de Paraná. Doy clases en un gimnasio en Colonia Avellaneda y allí complementé mucho la parte física. Estoy listo para hacer un muy buen combate en La Banda”, dijo el pelador que también incursionó en las MMA.

“Peleé el viernes 11 de octubre y el martes 15 ya estaba entrenando nuevamente –prosiguió–. Lo hice porque es lo que necesito para sentirme bien, lo disfruto. Los resultados se me han dado y hasta ahora es bueno el balance de lo que vengo haciendo en el profesionalismo. Luego del empate en mi primera pelea, gané por nocaut y después volví a ganar por nocaut de una manera muy rápida, ante un rival con mucha más experiencia que yo. Eso me motivó mucho y ahora que surgió esta pelea en Santiago del Estero quiero demostrar lo que tengo”.

“Cuenca es un boxeador aguerrido, que va al frente y tira, tira y tira. Eso me gusta porque me hace pensar otro plan de pelea, que por lo general es ir a buscar el combate. Pero he visto que él, al ser tan frontal, deja huecos en su defensa que tendré que saber aprovechar. Observé muchas imágenes y creo que sé cuáles son los golpes que le cuestan. De hecho en una pelea lo cruzaron y lo mandaron a la lona, por lo que trataré de conectarlo yo también. De todos modos no puedo confiarme porque tiene una muy buena derecha, con la que ha ganado varias peleas y ha hecho sentir su poder a más de un rival”, adelantó su táctica.

Para terminar, Solá se definió como “bastante obsesivo estudiando a mis rivales. Los observo mucho buscando sus defectos y virtudes, y practico cada golpe en los entrenamientos”.

Soledad Rodríguez nueva campeona provincial

Rodriguez campeona.jpg

La paranaense Soledad Rodríguez ganó el título de la Federación Entrerriana de Box de la categoría Hasta 51 kilos que estaba vacante, al derrotar por puntos a la crespense Jorgelina Cantero.