Florencia Mutio aporta toda su experiencia a las juveniles

La ex-Leona Florencia Mutio se sumó al cuerpo técnico de la FEH para trabajar con las arqueras de los preseleccionados Sub 16. "Me entusiasmó la idea", afirmó.

Florencia Mutio Leona 2.jpg Las chicas hablaron sobre cuestiones técnicas con Florencia Mutio. UNO / Juan Manuel Hernández

Sobre los movimientos que se realizaron en el campo de juego de la T, Florencia manifestó que la idea es volcar toda su experiencia para que las jugadoras tengan “más herramientas para desenvolverse dentro de la cancha”.

“Me propusieron trabajar con las arqueras del preseleccionado Sub 16 y acepté de inmediato. Me entusiasmó la idea porque se pudo crear un espacio para que ellas puedan entrenar más cosas técnicas. Se generó un lugar de contención para que puedan aprender, para que se puedan sacar todas las dudas que tengan, que me pregunten cosas, porque el seleccionado puede ser un plus para ellas más allá de lo que aprenden en sus clubes”, indicó la exarquera de la Selección Argentina en diálogo con UNO.

Sobre su llegada para trabajar con los combinados de la FEH, Florencia expresó: “Más que nada es para que uno pueda aportar un poco de la experiencia a cada una de las chicas. A algunas las entreno en el CAE, pero a las otras las voy conociendo”.

En cuanto al nivel de jugadoras juveniles que hay en los arcos del hockey sobre césped provincial, Mutio manifestó que es “bueno”.

Florencia Mutio Leona 4.jpg Florencia Mutio trabajará todos los lunes con las arqueras. UNO / Juan Manuel Hernández

“Están en una edad en la que todavía tienen un montón de cosas por aprender. Ellas pueden tener todas las herramientas para poder progresar, después ven qué le conviene hacer o qué les resulta más fácil en una cancha. Por ahí le pueden pasar ciertas cosas en el partido que te generan frustraciones, entonces uno tratar de aportarle elementos para que a futuro las puedan resolver de otra forma”, indicó.

En agosto, la línea A del seleccionado entrerriano tendrá el Campeonato Argentino en Mendoza, mientras que luego será el turno de la línea B en Corrientes. Para llegar de la mejor manera en materia de arqueras, la FEH pensó en Florencia Mutio, una Leona que siempre está dispuesta a dar una mano y a volcar toda la experiencia que adquirió en el primer nivel del hockey sobre césped.

Las arqueras que ayer trabajaron en Talleres fueron Argentina Guzmán y Priscila Feser (Rowing); Angelina Godoy (Unión Agrarios Cerrito); Ema González Eterovich y Victoria Rodríguez (Estudiantes); y Martina Centurón (Paracao).