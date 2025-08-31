Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Regional del Litoral

Finaliza el Torneo Regional del Litoral Femenino

En las instalaciones del Tilcara se disputará este domingo la segunda y última fecha del Torneo Regional del Litoral Femenino.

31 de agosto 2025 · 07:59hs
Echagüe

Echagüe, el último campeón del Torneo Regional del Litoral Femenino, intentará clasificarse al Torneo Nacional.

Este domingo se disputará la segunda y última fecha del Torneo Regional del Litoral Femenino. La sede será el Club Tilcara, donde se conocerá al nuevo campeón del certamen organizado de manera conjunta por la Unión Entrerriana de Rugby (UER), la Unión Santafesina de Rugby (USR) y la Unión de Rugby de Rosario (URR).

Los partidos serán en la Cancha 1: a las 10.30, Echagüe de Paraná-Caranchos de Rosario; a las 11, Old Resian de Rosario-Los Espinillos de Concordia; a las 12, Cha Roga de Santo Tomé-Los Espinillos; a las 13, Echagüe-Los Espinillos; y a las 13.30, Old Resian-Cha Roga. Luego será la ceremonia de premiación.

A Echagüe, el último campeón del Torneo Regional del Litoral Femenino, no le fue bien en la primera fecha e intentará recuperarse para clasificar al Torneo Nacional.

El Torneo Regional del Litoral Femenino se define en el Club Tilcara

Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima.

Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima

Vale destacar que Echagüe, el último campeón, sufrió dos derrotas en la primera fecha, que se disputó en Old Resian, ante el dueño de casa y contra Cha Roga, por lo que quedó muy complicado en su objetivo de defender la corona. No obstante, apuntan a, al menos, finalizar segundos para poder asegurarse su lugar en el Torneo Nacional.

Paralelamente habrá partidos de la categoría B, que se disputarán en la Cancha 2 de las instalaciones del Verde. A las 10.30 jugarán Alma Juniors de Esperanza-Provincial de Rosario; a las 11.40, Provincial-Logaritmo de Rosario y a las 13, Logaritmo-Alma Juniors. También tendrán acción selecciones Juveniles y Prejuveniles de la UER, la USR y la URR.

Torneo Regional del Litoral
