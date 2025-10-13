Uno Entre Rios | Ovación | Gabriel Gómez

Final de ciclo en Patronato: Gabriel Gómez dejará de ser el entrenador

La eliminación del Rojinegro marcará la salida del DT de Patronato. En los próximos días Gabriel Gómez cerrará su desvinculación.

13 de octubre 2025 · 11:56hs
Final de ciclo en Patronato: Gabriel Gómez dejará de ser el entrenador

La derrota que sufrió Patronato en la noche del domingo ante Estudiantes de Rio Cuarto, por 2 a 1, marcó el final del ciclo de Gabriel Gómez. El entrenador acordará en las próximas horas su salida de la entidad de barrio Villa Sarmiento.

Bajo su mandato el Santo elevó la vara en relación a temporadas anteriores. En este sentido el representante entrerriano dejó de pelear por la permanencia para darle vida al sueño de ascenso.

El Rojinegro fue uno de los animadores de la Zona A del campeonato de la Primera Nacional. Alcanzó la meta de ingresar al reducido cuando restaba un capítulo para el cierre de la fase regular. Se frustró al no obtener una de las plazas para la próxima edición de la Copa Argentina, certamen que conquistó en 2022 y en el que se ausentará por tercer año consecutivo.

El punto fuerte del ciclo de Gómez en Patronato fue la fortaleza que edificó en el estadio Grella. Los números indican que ganó 9 de los 17 juegos que disputó en condición de local, empató 6 y perdió los dos restantes juegos. Además sumó unidades en los últimos 12 cotejos que afrontó en la capital entrerriana.

Los números de Gabriel Gómez en Patronato

Gabriel Gómez dirigió a Patronato en 35 encuentros. En ese recorrido el Rojinegro ganó 12 cotejos, empató 12 y perdió 11. Bajo su mandato el Rojinegro cosechó el 45,71 por ciento de las unidades que afrontó.

