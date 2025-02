Fernando Zampedri cerca de ser citado a la Selección de Chile

Elogios a Fernando Zampedri

“Todo lo que sea jugador nacionalizado con el que yo pueda contar me interesa. No me importa la edad, no me importa el lugar donde esté jugando. Mientras yo tenga información de que lo puedo utilizar lo empezaré a analizar”, admitía el “Tigre” en el inicio de su proceso.Gareca, pendienteHace dos semanas, el DT dijo: “es un jugador histórico, que ha salido goleador continuamente, juega en un equipo grande de Chile, y todas estas situaciones nos llevan a todos, en caso de que se nacionalice, a otra etapa”.