Fernando Moreyra se entusiasmó con el primer paso de Patronato

El análisis de la victoria ante Los Andes

El rosarino resaltó la importancia de iniciar la temporada con una victoria. A su vez le dio un valor agregado al cosechar los tres puntos en territorio adversario. “Es un triunfo importantísimo para nosotros porque sabíamos que íbamos a arrancar de distancia y con la gente de ellos apoyando al cielo después del ascenso. La verdad que no tuvimos un buen primer tiempo, pero en el segundo pudimos corregir algunos errores y se nos dio el gol, así que la verdad que nos vamos contentos”, indicó.

Siguiendo con el análisis, Moreyra remarcó que las elevadas temperaturas que reinaron en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora impactaron en el desarrollo del juego: “El primer tiempo no fue de lo mejor, pero estuvo pesadísimo para jugar. No se podía levantar las piernas, parecía que hacía 45 grados adentro del campo de juego. El primer tiempo lo sufrimos muchísimo. Interiormente sabíamos que teníamos que hacer cobertura, teníamos que hacer lo que habíamos entrenado en la semana y físicamente no nos daba”, aseveró.

Dentro de ese contexto, Patronato tuvo la capacidad de adaptarse a ese escenario adverso. De esta manera modificó su imagen en el complemento. Esto le permitió transformarse en amo y dominador del encuentro. Lo expresó en el resultado. Lo sintetizó en el triunfo por 3 a 1 ante el Mil Rayitas. “En el segundo tiempo nos paramos un poquito mejor, encontramos los goles y después pudimos aguantar el resultado que fue muy bueno”, sintetizó Moreyra.

Posteriormente añadió: “Más allá de la victoria Gaby (Gómez) va a laburar muchísimo en lo que no hicimos bien. De hecho en el entretiempo nos dijo lo que no estábamos haciendo bien. Nosotros sabíamos que nos estaban complicando con las pelotas largas, pero no nos daban las piernas. Físicamente se hizo muy difícil. En segundo tiempo nos acomodamos mejor, lo anticipábamos y pudimos convertir tres goles que no es poco y nos llevamos una gran victoria que para nosotros es importante”, resaltó Moreyra.

Las sensaciones positivas de Fernando Moreyra

La victoria incrementó el entusiasmó de los Fieles del Santo. En barrio Villa Sarmiento, y en cada sector de la ciudad, la provincia y el país, que sea habitado por algún hincha de Patronato, reinó la ilusión tras la imagen que exhibió el equipo dirigido por Gabriel Gómez.

Cosechar los tres puntos en el inicio de un proceso es clave. Asimismo los protagonistas optaron por no excederse en los festejos. Entienden que la temporada es extensa y apenas se dio el primer paso de las 34 jornadas de la fase regular del certamen.

“ Ojalá que la victoria ante Los Andes sea el puntapié para lo bueno. Igual tenemos que ir paso a paso, como quien dice, corrigiendo lo que no se hizo bien. Después de a poquito se observará una mejor versión de Patronato”, afirmó el marcador central que, en el estadio Nuevo Gallardón, exhibió el dorsal Rojinegro número 6.