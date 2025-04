Además, sostuvo que nunca se vio dejando el cargo como deté, más allá de la temprana derrota en la máxima competencia continental: "De mi lado, nunca me vi afuera de Boca", reveló.

En su análisis, siguió remarcando la complejididad que significó salir adelante después de lo de Alianza Lima: "Todo inicio de una preparación lleva tiempo, son procesos. Y a partir de eso se generan proyecto. Hubo momentos buenos, momentos que no me gustaron. Tuvimos un golpe muy duro, nos queda esa sensación amarga, pero sabiendo que tenemos que seguir creciendo", comentó Pintita.

Fernando Gago en el entrenamiento de Boca

Gago 1.jpg Fernando Gago aseguró que nunca se vio "afuera de Boca"

En sintonía, puso énfasis en la actualidad del equipo y en cómo afectan los momentos: " Creo que el fútbol pasa por el resultado también. Considero y creo que es a partir de una idea, de lo que uno pretende como entrenador. Obviamente hay muchas situaciones en las que el entrenador no incide. Creo muchísimo en la forma que tenemos de trabajar", explayó el técnico del conjunto de La Ribera.

Luego, abrió sus sentimientos y desveló qué significa Boca para él: "Esta es mi casa. Me crié acá. Me han pasado cosas muy buenas y muy malas también. Una vez estaba jugando un partido y me fui sin bañarme a despedir a mi viejo. Yo me voy a las 6 de la tarde de acá", manifestó. Gago quiere dejar huella como DT: "Quiero ganar y estar en la foto, que estén los chicos. En la victoria trato de no estar, quiero estar en las malas, me hago cargo".

Para Gago el objetivo en este 2025 es claro: " Boca tiene que ganar, ser campeón y lograr el campeonato. Ahora, hay una forma, tratamos de llegar con una idea. Tenemos que trabajar con eso. De lo que diga a lo que se cumpla no lo sé. Yo quiero ser campeón y los chicos están mentalizados. Trabajaremos para eso", sostuvo con firmeza.

Gago contó cómo fue su polémica salida de Chivas para llegar a Boca

A principios de octubre del 2024, se concretó oficialmente la salida de Gago de Chivas de Guadalajara luego del pago de la cláusula de rescisión y de la resolución de todas las cuestiones legales pertinentes. Todo esto para regresar a Boca y cumplir uno de sus grandes sueños: ser el técnico del Xeneize.

Sobre esta polémica salida, el ex mediocampista habló en la entrevista: " Yo me vine de México en una situación donde se habló durante muchísimo tiempo de que estaba acá. Lo voy a decir: a mi me llamaron un martes, no me acuerdo el día exacto. Ahí tuve la primera reunión después de que se hablara durante dos semanas", proclamó.

"No había tenido hasta entonces contacto con nadie. Automáticamente corté, hablé con el director de Guadalajara y pagué la cláusula de rescisión", contó respecto a su renuncia en el club mexicano.