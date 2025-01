Fernando Alloco encontró su lugar en el mundo en Colombia

Allaco inició su camino hacia la Selección comenzó tras su retiro como jugador y a través de conexiones con un preparador físico en Perú. Ahí nació todo, lo que hoy en día es un sueño para Fernando. Con trabajo y sacrificio pudo estar en un lugar que muchos apuntan a llegar.

Se encuentra en un grupo de trabajo de la Selección de Colombia que busca mantener un alto nivel competitivo. El paranaense sostuvo que hay una buena relación con estrellas como James Rodríguez y Luis Díaz, quienes son excelentes personas además de ser grandes futbolistas.

A pesar de perder la final de la Copa América de la mano de la Scaloneta, el equipo ha logrado éxitos y ha regresado a la contienda internacional. Destaca la importancia de jugar contra selecciones como Argentina, Brasil y Uruguay y el desafío que representa.

Alloco dejó en claro que se prioriza el bienestar de cada jugador y que el conocimiento que Néstor tiene de ellos, especialmente de James, ayuda a su rendimiento. También habló sobre la nueva generación de futbolistas colombianos que están comenzando a destacarse.

Lleva con satisfacción su actual rol en la Selección, pero no descarta en el futuro querer ser un entrenador principal. Se siente orgulloso de sus raíces en Paraná, donde por estas horas se encuentra recargando pilas con su familia. Partirá hoy rumbo a Bogotá en donde reside y planifica su trabajo.

alloco.jpg Fernando Alloco en Colombia.

La Palabra de Fernando Alloco

Fernando Alloco charló con Ovación y dijo: “Néstor (por Lorenzo) lo conocí por medio un preparador físico. Me relacioné por él, que me lo había presentado cuando yo era jugador todavía. Cuando tenía decido dejar de jugar, haciendo reuniones con algunos técnicos y preparadores físicos que había tenido en pandemia, ahí me comenta el preparador físico, bueno, de hacer una charla con Néstor, y bueno, ahí empezó todo”.

Sobre el momento de Colombia, el paranaense comentó: “La verdad que nosotros obviamente que trabajamos para poder mantenernos en el máximo nivel, siempre a ganar todo lo que se pueda competir. Pero sabiendo cuando fuimos de entrada que había jugadores importantes en la Selección Colombia. Tiene un recambio también importante con jugadores en menores que seguramente en el futuro serán jugadores que compitan en la liga más importante del mundo. Y ni hablar que nosotros, de nuestro lugar, tratamos de que el equipo siempre se mantenga competitivo, no importa el torneo que se juegue, sino que siempre trate de estar en los primeros lugares”.

“Soy uno de los asistentes de Néstor Lorenzo. Somos dos asistentes, que está Amaranto Perea también y yo. Y nosotros obviamente junto con Néstor nos dedicamos más que todo a lo que es la parte de planificación de entrenamientos, obviamente también con los preparadores físicos, pero también de función al rival que vamos a enfrentar, el análisis táctico y el plan estratégico de lo que va a ser el rival que vamos a enfrentar. Hay mucho trabajo en conjunto. Néstor lo que propone es mucho labor en equipo en ese sentido”, aseveró.

En cuanto la relación con las grandes figuras que cuenta Colombia, como James Rodríguez y Luis Díaz, dijo: “Muy buena, con todo, la verdad que tenemos un grupo humano de jugadores excelente, más allá de que son estrellas mundiales. La verdad que son excelentes personas y tenemos un grupo que se ha formado muy lindo de trabajo y compartimos mucho. Tuvimos en una Copa América ahora 52 días prácticamente concentrados y fue muy bueno porque fue la primera que tuvimos tanto tiempo todos juntos y la pasamos bien. Los jugadores la pasaron también muy bien entre ellos, no hubo absolutamente ningún tema de nada y bueno, la verdad que bien, son muy buenos chicos”.

El equipo perdió la final de la Copa América y sobre eso Alloco aseveró: “Obviamente que a nadie le gusta perder y menos una final donde vos hiciste mucho esfuerzo para estar ahí y después terminar perdiendo y no podés como que lograr el objetivo que era ganar la Copa, pero sabíamos también de que nos iba a tocar enfrentar a selecciones muy complicadas, que nosotros también íbamos a tener que estar en un nivel muy alto. Creo que lo estuvimos y más allá de la derrota que queríamos ganarla, como te vuelvo a repetir, más allá de la derrota nosotros sabemos que se logró algo muy importante que fue volver a una final para Colombia después de tantos años”.

Sobre la Selección Argentina comentó: “Es una gran selección, tiene grandes jugadores, no lo tengo que decir yo, ganó las últimas dos Copas Américas, el último Mundial y yo como argentino obviamente que es mi trabajo lo que yo estoy haciendo y represento a Colombia e hicimos todo como para poder ganar ese partido. Fue un partido largo. Larguísimo, sabíamos que se podía llegar a dar de esa manera, pero bueno, hicimos todo nosotros como para poder ganar ese partido y Argentina también lo hizo y por eso se termina definiendo en una jugada al final del partido”.

“Obviamente que siempre ganarle a selecciones como Argentina, Brasil, Uruguay o cuando nos tocó contra España, Alemania, son campeonas del mundo y siempre es importante para nosotros poder competir a esa altura. Revancha ganarle a Argentina por Eliminatorias no fue porque el triunfo fue otro torneo. Nosotros queríamos seguir manteniéndonos y achicar en los primeros lugares, mantenerse y achicar la distancia con Argentina que es el puntero y obviamente que también lo de la final estaba muy cerca de lo que había pasado , así que se dio todo, pudimos ganar, que era lo que buscábamos, pero fue un buen partido también como el de esa final”, manifestó.

Sobre el rendimiento en la selección Colombia de James Rodríguez, que la rompe con la casaca de su país y en los clubes no logra plasmar y ha tenido salidas rápidas. Sobre eso Alloco dijo: “ Lo que pase en los equipos, la verdad que nosotros no estamos ahí en el día a día, no sabría decirte. Ahora lo que hacemos nosotros (por el cuerpo técnico de Colombia) lo que hace Néstor, obviamente que él lo conoce encima desde antes, como el 2012 lo conoce, entonces sabe muy bien cómo tratarlo. Néstor es una persona también que es muy cercano también al jugador, a la persona y creo que en ese conocimiento se conocen los dos y no sé si rinde más por eso. Pero la verdad que a nosotros nos ha dado mucho resultado, es un excelente profesional, se ha comportado muy bien también con todos nosotros y eso queda demostrado después dentro de la cancha”.